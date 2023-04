SC Bad Sauerbrunn beendet Siegesserie, überzeugender SC Ritzing gewinnt mit 4:0

Details Mittwoch, 19. April 2023 11:14

Der SC Ritzing empfing am Dienstagabend im Nachtragsspiel den SC Bad Sauerbrunn in der 22. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren haben in der Rückrunde zu ihrer Form gefunden und sind auf dem Marsch nach oben auf Tabellenplatz drei angekommen. Auch die Gäste legten bislang in der Rückrunde eine einzigartige Serie hin, fünf Siege und kein Gegentor. Die Hausherren, begünstigt durch das frühe Führungstor, zeigten eine gute Mannschaftsleistung und schickten die Gäste mit einer 0:4 Niederlage auf den Heimweg.

Blitztor der Hausherren

Kaum hatte Schiedsrichter Nikica Veselcic das Spiel angepfiffen, klingelte es schon im Tor der Auswärtigen. Ein schön heraus gespielter Angriff über Filip Filipovic zu Martin Gander, sein scharfer Stanglpass wird von Lukas-Stefan Weber gekonnt zum 1:0 verwertet. Die Gäste zeigten sich aber keineswegs geschockt und hielten die Partie offen. Die Hausherren kamen durch Filip Filipovic und Lukas-Stefan Weber zu weiteren Torchancen, diese konnten aber nicht verwertet werden. Bei den Gästen war Goalgetter Michal Kozak stets der Unruhefaktor vor dem Tor der Heimischen, er kam auch zu einigen Abschlüssen, aber die gingen nicht in den Kasten der Auswärtigen. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Ritzing machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit brachte Trainer Heinz Kremser zwei neue Spieler und die Gäste bekamen eine leichte Überlegenheit. Aber in der 56. Minute war es mit dem Zauber der Gäste vorbei, als Martin Gander von Filip Filipovic mit einem Pass in die Tiefe auf Reisen geschickt wird und er vor dem Goalie der Auswärtigen das Leder vorbei zum 2:0 einlochte. Bad Sauerbrunn hatte in der 62. Minute durch Christoph Krenn eine vielversprechende Möglichkeit, zum Anschlusstreffer zu kommen, als Lukas Kornholz einen Freistoß vor das Gehäuse der Hausherren zirkelte und Krenn das Leder ganz knapp am Tor der Hausherren vorbeischoss. Anschließend wechselte Bad Sauerbunn ab der 70. Minute weitere drei neue Spieler ein. In der 80. Minute ließ Danijel Radosavljevic eine Granate in Richtung Tor der Auswärtigen los, der Spielgerät wurde abgefälscht und schlug unhaltbar im Kasten der Gäste ein. Den Schlusspunkt setzte der gerade zuvor eingewechselte Anel Dosljak mit dem 4:0 in der 90. Minute.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Es war ein ausgeglichenes Spiel, wir haben mit der ersten Chance das 1:0 gemacht, das war natürlich perfekt für uns. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, der Sieg ist meiner Meinung nach etwas zu hoch ausgefallen.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Ritzing war letztlich die bessere Mannschaft, das muss man neidlos anerkennen. Aber unser Start in das Spiel war katastrophal, wir haben nach einem Seiteneinwurf in der gegnerischen Hälfte von vorn bis hinten geschlafen, keine Zuordnung gehabt und dann das 0:1 bekommen. Wir hatten unsere Möglichkeiten, Tore zu erzielen, aber es sollte heute nicht sein.“

