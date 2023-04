SV Schattendorf mit weiterem dreifachen Punktegewinn im Abstiegskampf: Heimsieg gegen FC Deutschkreutz

Details Samstag, 22. April 2023 10:14

Der SV Schattendorf empfing am Freitagabend den FC Deutschkreutz zum Meisterschaftsspiel der 23. Runde in der Burgenlandliga. Nächste Chance für den zweiten vollen Erfolg im Frühjahr bot sich nun am heutigen Abend gegen die Blaufränkischen. Eine Möglichkeit, die man sich dieses Mal nicht entgehen ließ und schlussendlich einen glücklichen 2:1 Sieg einfahren konnte. Die Gäste konnten in der ersten Halbzeit nicht überzeugen und eine gute zweite Spielhälfte ist zu wenig, um ein Spiel zu gewinnen. Dementsprechend treten die Mannen um Trainer Michael Pittnauer weitgehend auf der Stelle und kommen nicht wirklich vom Fleck.

Schattendorf überzeugt in Halbzeit eins

Über 220 Zuschauer sind in das Grenzstadion gepilgert, um den SV Schattendorf für den zweiten Sieg in der Rückrunde anzufeuern. Von Beginn an waren die Hausherren die dominierende Mannschaft und kamen durch gezielte Angriffe gefährlich vor das Tor der Gäste. Bis zum Führungstreffer hatten die Hausherren etliche Möglichkeiten, den in Führung zu erzielen, aber Goalgetter Patrick Derdak hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Zielwasser getrunken. Aber in der 20. Minute war es dann so weit, der Ball kommt halbhoch auf den Goalgetter geflogen, der sich diesen satten Volleyschuss nicht entgehen lässt und den 1:0 Führungstreffer erzielt. In der 31. Minute war es wieder Derdak, der nach einem grandiosen Pass von Mario Seckel den Schlussmann der Auswärtigen umkurvt und schiebt zum 2:0 ein. Bis zu diesem Zeitpunkt war von den Gästen nicht viel zu sehen, erst in der 38. Minute gab es den ersten Torschuss. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Tobias Szaffich die Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber sein Geschoss knallte an die Latte. Mit der 2: 0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste übernahmen das Kommando

In der Halbzeitpause dürfte Trainer Michael Pittnauer seiner Mannschaft klare Worte gesagt habe, denn die kamen wie ausgewechselt aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute konnte Tobias Szaffich in einem Duell mit Goalie Alexander Bernhardt den Ball im Tor versenken und den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Nun starteten die Auswärtigen einen Sturmlauf in Richtung Schattendorfer Tor, hatten auch ausgezeichnete Torchancen, besonders in der 75. Minute eine Topgelegenheit für die Gäste, Goalie Alexander Bernhardt lässt den Ball im 1 gegen 1 Duell abtropfen und gibt den Kreutzern noch eine Abschlusschance, welche kläglich vergeben wird. Die Hausherren kamen auch gelegentlich vor das Tor der Gäste, konnten daraus aber keinen Nutzen ziehen.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhard, Obmann SV Schattendorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel klar dominiert, in der Zweiten sind die Gäste stärker geworden und wir haben es verabsäumt, den dritten Treffer zu erzielen, darum ist das Spiel bis zum Schlusspfiff spannend geblieben. Der Trainerwechsel hat sich bis jetzt ausgezahlt, er hat mit seiner positiven Art der Mannschaft neues Leben eingehaucht.“

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben die Partie in der ersten Halbzeit verloren, in der Spielhälfte war kein Kampf zu sehen, teilweise keine Ordnung und es fehlte die Kommunikation. Das war von der gesamten Mannschaft zu wenig, was da geboten wurde. Nach dem Anschlusstreffer haben wir mächtig aufs Gas gedrückt und Schattendorf kam nur zu gelegentlichen Konter. Am Ende hat es wieder zu keinem Punkt gereicht.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei