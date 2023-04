Pinkafeld siegt weiter: 4:0 Erfolg gegen Andau

Details Sonntag, 23. April 2023 10:40

Der SC Pinkafeld empfing am Samstagnachmittag den FC Andau zum Meisterschaftsspiel in der 23. Runde der Burgenlandliga. Die Zuschauer konnten heute eine spannende Partie erwarten, die Hausherren sind seit zwei Begegnungen ungeschlagen und mit dem FC Andau kommt die Überraschungsmannschaft der Rückrunde in das Pinkafelder Stadion, welche schon einige Favoriten zum Stolpern brachten. Die Mannen um Trainer Benjamin Posch zeigten eine hervorragende Leistung und schickten die Seewinkler mit einer 0:4 Niederlage auf den Heimweg.

Dominierende Hausherren

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und konnten bereits in der 8. Minute ein Tor bejubeln, welches aber wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Nur drei Minuten später das 1:0, wieder kam ein Ball vor das Tor der Andauer und dieses Mal bugsiert Pinkafelds Topscorer David Korherr den Ball unhaltbar ins lange Eck. Mit der Zeit kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten auch ihre guten Tormöglichkeiten. In der 32. Minute bekommt der völlig frei stehende Jonathan Pahr von der linken Seite eine ideale Vorlage und netzt zum 2.0 für die Hausherren ein. In der Folge verhinderte Goalie Juraj Hajduch mit zwei Glanztaten einen weiteren Treffer der Heimischen. Ein 3:0 wäre vielleicht schon vorentscheidend gewesen, so bleibt den Gästen noch genug Zeit etwas Zählbares aus dem Südburgenland mitzunehmen. Mit der 2: 0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld macht den Sack zu

Die Hausherren blieben weiter am Drücker und in der 61. Minute war es Jonathan Pahr mit seinem Doppelpack, der auf 3:0 erhöhte, als er von der Strafraumgrenze drauflos ballert und Juraj Hajduch keine Chance lässt. In der 78. Minute die endgültige Entscheidung, als David Korherr mit seinem Saisontreffer Nr. 23 auf 4:0 erhöhte und den Deckel drauf machte.

Stimmen zum Spiel

Benjamin Posch, Trainer SC Pinkalfeld:

„Das war heute ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft, wir haben richtig gut gespielt, nichts zugelassen. Ich habe heute auch etliche junge Spieler eingesetzt, Jonathan Pahr hat sogar einen Doppelpack erzielt. Die Leistung meiner Truppe war sehr überzeugend.“

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Wir sind heute stark ersatzgeschwächte in dieses Spiel gegangen, und fehlten einige Leistungsträger. Pinkafeld war besser und hat auch verdient gewonnen. Wir haben in der gesamten Spielzeit nur sogenannte Halbchancen heraus gespielt, etwas Zwingendes war nicht dabei. Nächste Woche gegen Schattendorf müssen wir wieder punkten.“

