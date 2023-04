4:1 gegen Rudersdorf: Horitschon schießt sich für das Derby am kommenden Wochenende warm

Details Sonntag, 23. April 2023 10:36

Am Samstagnachmittag empfing der ASK Horitschon auf heimischer Anlage den USVS Hausbauführer Rudersdorf zum Meisterschaftsspiel der 23. Runde in der Burgenlandliga. Beide Mannschaften haben ihr letztes Spiel verloren und besonders die Gäste haben aufgrund ihrer prekären Tabellensituation dringen Punkte nötig. Die Hausherren kannten aber kein Erbarmen mit den Auswärtigen und fertigten sie mit 4:1 ab und konnten mit diesem Sieg in der Tabelle an Markt Allhau vorbeiziehen

Die Gäste mit der ersten Torchance

Die Begegnung begann mit einer offensiven Attacke der Gäste und sie hatten die erste gute Torchance in dieser Begegnung, aber Ibrahim Sahin konnte das Leder nicht im Gehäuse der Heimischen unterbringen. Im Anschluss gab es noch einen Elfmeteralarm im Strafraum der Heimischen nach einer Attacke an Flamur Muleci, aber Pfeife von Schiedsrichter Kemal Kazanci blieb stumm. Nach diesem Strohfeuer der Gäste übernahmen nun die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und kamen auch zu Treffer. In der 14. Minute ließ Manuel Baumgartner einen Kracher von der Strafraumgrenze los und der zappelte dann unhaltbar im Netz der Gäste zur 1:0 Führung. Auf den Geschmack gekommen, legten die Heimischen nach: Lukas Ostermann bedient David Gräf mustergültig und der ließ sich die Chance nicht entgehen, auf 2:0 zu erhöhen. Das 3:0 in der 28. Minute war ein Abbild des vorhergegangenen Treffers, wieder war es David Gräf, der mit seinem Doppelpack auf 3:0 erhöhte. Mit dieser deutlichen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon diktierte das Geschehen auf dem Rasen

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, die Heimischen spielten weiterhin einen hervorragenden Fußball und kamen in der 54. durch Bastian Lehner zum 4:0, nach einem Pass in die Tiefe nimmt der Torschütze das Leder gekonnt an und hämmerte es mit voller Wucht ins Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen. In der 74. Minute kamen die Gäste durch Ivan Kovacec zum Ehrentreffer. Der Goalie der Auswärtigen, Hrvoje Ranogajec, zeigte eine Superleistung und verhinderte mit seinen Paraden und Reflexen eine höhere Niederlage seiner Mannschaft.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Das war heute eine mannschaftliche Top-Leistung, es ist alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Besonders die Entstehung des 2:0 und 3:0 haben wir im Training einstudiert und damit Erfolg gehabt. Meiner Mannschaft gebührt für diese Leistung ein großes Lob.“

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Horitschon war heute die klar bessere Mannschaft und wir können uns bei Goalie Hrvoje Ranogajec bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist.“

