Bad Sauerbrunn besiegt UFC Markt Allhau mit 2:0

Details Sonntag, 23. April 2023 10:31

Am Samstagnachmittag empfing der SC Bad Sauerbrunn den UFC Markt Allhau zum Meisterschaftsspiel der 23. Runde in der Burgenlandliga. Die Hausherren verloren nach einer Serie von fünf siegreichen Matches das letzte Spiel in Ritzing, die ersatzgeschwächten Allhauer knöpften Klingenbach einen Punkt ab. In diesem ereignisarmen Spiel setzten sich schlussendlich die Hausherren mit einem 2:0 Sieg durch.

Ereignisarme erste Spielhälfte

Die Begegnung startete ohne vielen Höhepunkte, das Spiel plätscherte so vor sich hin, es gab kaum Strafraumszenen. Die Einheimischen hatten sogenannten Halbchancen, welche aber zu keinem Torerfolg führten. Die Auswärtigen haben erst zum Ende der ersten Halbzeit mit einem Kopfball den Goalie der Einheimischen beschäftigt. Bei der Kremser-Truppe mussten zwei Spieler verletzungsbedingt ausgetauscht werden, was dem Spielfluss nicht gerade förderlich war. Mit dem 0:0 Pausenstand wurden in diesem ereignisarmen Match die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn erhöhte den Druck

In der zweiten Halbzeit nahmen die Einheimischen mehr Tempo auf und kamen auch zu vermehrten Torchancen, so in der 61. Minute, eine gute Aktion von Arnold Ernst, ein Zuspiel auf Sebastian Pojer, sein Pass erreicht Tomas Kubik und der schiebt überlegt das Leder am Goalie der Gäste vorbei in die Maschen des Gehäuses der Gäste zur 1:0 Führung. Im Anschluss an diese Führung hatten Sebastian Pojer und Tomas Kubik noch gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen, sie konnten aber diese Chancen nicht nutzen. Auch die Gäste konnten mit einigen guten Tormöglichkeiten aufwarten, aber es wurde kein Treffer erzielt. So war es in der 80. Minute ein Eigentor der Gäste, welches zur 2:0 Führung herhalten musste, als eine scharfe Flanke in den Fünf-Meter-Raum geflogen kam und von Jan Krutzler ins eigene Tor gelenkt wurde. In der 88. Minute durfte Johannes Erb nach einem groben Foul mit der Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das war heute nicht eines unserer besten Spiele in der Saison, wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Gänge gekommen, wir haben zwar eine optische Überlegenheit gehabt, konnten diese aber nicht in Tore umsetzten. Aber schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir mussten heute sieben Stammspieler vorgeben, wir haben mehr Akteure im Lazarett als auf dem Rasen. Wir waren gut eingestellt und in den ersten 60. Minuten sah es nicht so aus, dass wir als Verlierer vom Platz gehen würden. Das 0:2 war meines Wissens bereit das dritte Eigentor in dieser Saison. Wegen des akuten Spielermangels musste das Spiel der U-23 abgesagt werden.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei