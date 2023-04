Erfolgslauf prolongiert: SV Klöcher Bau Oberwart gewinnt in Klingenbach

Details Sonntag, 23. April 2023 10:28

Als einzige Mannschaft der Burgenlandliga hat der SV Klöcher Bau Oberwart in dieser Spielzeit in der Fremde nur ein Spiel verloren – eine unfassbare Serie. Am heutigen Nachmittag befand sich ebendiese jedoch in Gefahr, gastierte die Tölly-Elf doch beim heimstarken ASK Klingenbach. Die Gäste kassierten in der Rückrunde bis dato keine Pleite und befinden sich souverän auf Kurs „Meistertitel“. Dieses Vorhaben unterstrich man auch am gestrigen Nachmittag eindrucksvoll, und bereitete den Hausherren eine deutliche Heimniederlage.

Frühes Tor der Gäste

Für den Tabellenführer aus Oberwart begann die Partie so, wie man sich es wünscht, bereits in der fünften Minute kam man zum ersten Treffer, als Simon Radostits nach einem Corner vor der Strafraumgrenze an das Leder kam und sein Kracher landete unhaltbar im Kasten der Einheimischen. Ein Auftakt nach Maß für die Auswärtigen. In der Folge gab es noch weitere gute Tormöglichkeiten für die Gäste, einmal stand bei einem Schuss von Thomas Herrklotz das Aluminium im Wege, dann schoss Andreas Radics knapp am Tor der Heimischen vorbei. Knapp vor dem Seitenwechsel hatten die Hausherren ihre beste Torchance, als Frantisek Lady eine wohltemperierte Flanke in die Strafraummitte zu Erich Petrilak schlug, der aber ganz knapp zu spät kam. Somit wurden mit der knappen 1: 0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Oberwart ließ den Hausherren keine Chance

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren besser ins Spiel, aber das Strohfeuer dauerte nur zehn Minuten, denn die Auswärtigen verstärkten den Druck und ließen den Hausherren nicht aufkommen. So war es auch nicht verwunderlich, dass in der 60. Minute das 2: 0 fiel, ein schön vorgetragener Angriff über Herrklotz zu Wesley und der Ball kommt zu Andreas Radic, der nimmt das Leder gekonnt an, lässt zwei Verteidiger der Einheimischen aussteigen und mit einem trockenen Schuss versenkte er das Leder in die Maschen des Gehäuses der Gastgeber. In der Nachspielzeit zeigte der Tabellenführer noch eine Superkombination, Lukas Zapfel gibt das Spielgerät weiter zu dem geraden zuvor eingewechselten Philip Penzinger und seine Flanke landete auf dem Kopf von dem ebenfalls kurz zuvor eingewechselten Dominik Doleschal und der fixierte mit einem wuchtigen Kopfball den 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Es war ein hochverdienter Sieg der Oberwarter, mehr kann man dazu nicht sagen. Wir sind auf dem Spielfeld herumgeschlichen, haben uns nicht gestellt und wenn man gegen Oberwart bestehen will, dann muss man mehr zeigen. In der Halbzeitpause habe ich eine etwas lautere Ansprache gehalten, in den ersten zehn Minuten danach habe ich gedacht, die Ansprache hat Wirkung gezeigt, aber die war dann kurzfristig wieder verflogen.“

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Es war eine sehr reife Leistung meiner Mannschaft, bis zum 2:0 war es eine offene Partie, die Hausherren haben es uns nicht leicht gemacht. Schlussendlich haben wir verdient mit 3:0 gewonnen.“

