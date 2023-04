Zwanzigstes Spiel ungeschlagen! SV Klöcher Bau Oberwart baut gewaltige Serie auch gegen Bad Sauerbrunn aus

Details Samstag, 29. April 2023 08:55

Geht man von der aktuellen Verfassung des SV Klöcher Bau Oberwart aus, ist der Titelkampf in der Burgenlandliga mit enorm hoher Wahrscheinlichkeit schon entschieden – seit nicht weniger als 15 (!) Partien konnte die Tölly-Truppe als Sieger das Spielfeld verlassen, ein absoluter Topwert. Mit dementsprechend breiter Brust ging man auch am Freitagabend ins Duell in der 24. Runde mit dem SC Bad Sauerbrunn, der zuletzt mit guten Ergebnissen aufhorchen ließen. In einem kampfbetonten Match waren die Hausherren schlussendlich der verdiente Sieger und bleiben weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze.

Stürmischer Beginn der Hausherren

Die Hausherren zeigten gleich zu Beginn des Spieles, wer Herr im Hause ist und hatten bereits in der neunten Minute eine gute Torchance von Thomas Herrklotz, die er aber nicht verwerten konnte. In der 22. Minute zirkelte Dominik Sperl einen raffiniert getretenen Freistoß in den Strafraum der Gäste und Adam Peter Woth war mit dem Kopf zur Stelle, scheiterte aber an der Latte. Die Auswärtigen hatten in der ersten Halbzeit nur sogenannten Halbchancen lukriert, somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Andreas Radics schießt den Siegestreffer

In der 50. Minute ein Torjubel der Oberwarter Anhänger, aber der Treffer von Simon Radostits wurde von Schiedsrichter Davor Divkovic wegen eines Abseits nicht gegeben. Aber in der 58. Minute war es dann so weit, Andreas Radics bekommt von Adam Peter Woth einen perfekt gespielten Pass in die Tiefe, er geht mit dem Spielgerät allein auf das Tor zu und schießt den Ball links unten ins Eck zur 1:0 Führung für die Heimischen. Zehn Minuten später knallte Dominik Sperl das Leder an die Latte, es blieb bei der knappen 1:0 Führung der Hausherren. In der Nachspielzeit hatten die Gäste zwei Chancen, den Ausgleich zu erzielen, aber der Goalie der Hausherren, Marton Horvath, war bei einem Schuss und einem Kopfball zur Stelle und hielt seinen Kasten sauber.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, Koordinator Sport SV Klöcher Bau Oberwart:

„Es war die erwartet schwere Aufgabe gegen eine Mannschaft, die im heurigen Frühjahr eines der stärksten Teams im Informstadion waren. Wir sind heute in der Defensive kompakt gestanden und haben fast nichts zugelassen. Aufgrund der zahlreichen Torchancen und Aluminiumtreffer war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben uns vorgenommen, nicht nur als Punktelieferant nach Oberwart zu fahren und meine Burschen haben sehr diszipliniert, mutig und laufstark gespielt. In den Schlussminuten haben wir all in gespielt, leider ist uns der Ausgleichstreffer nicht gelungen. Man muss neidlos anerkennen, dass Oberwart ein verdienter Tabellenführer ist. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist.“

