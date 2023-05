Das Derby brachte keinen Sieger: Deutschkreutz und Horitschon trennen sich in einem packenden Duell mit 3:3

Details Sonntag, 30. April 2023 10:44

Am Samstagnachmittag empfing der FC Deutschkreutz den ASK Horitschon zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde in der Burgenlandliga. Für die Gastgeber wäre ein Sieg enorm wichtig, um den Turnaround nach einer nicht erfreulichen Rückrunde zu schaffen. Horitschon könnte mit einem Sieg ein Stück die Tabelle nach oben klettern. In einem packenden Derby mit vielen Treffern gab es schlussendlich keinen Sieger, dafür waren die vielen Zuschauer die Gewinner, die neben den zahlreichen Toren auch ein rasantes und spannendes Fußballspiel erleben durften.

Hausherren gingen mit 2:0 in Führung

Das Blaufränkisch-Derby begann vor knapp 1000 Zuschauer mit einem Schock für die Hausherren, Goalgetter Tobias Szaffich musste bereits in der 11. Minute verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen, für ihn kam Danijel Trajilovic ins Spiel. David Thumberger bringt in der 18. Minute eine Ecke zur Mitte und an der ersten Stange steht Mathias Hänsler goldrichtig und locht das Leder zum 1:0 für die Heimischen ein. Nur sieben Minuten später ist es der gerade zuvor eingewechselte Danijel Trajilovic, der nach einer Kopfball-Vorlage von Julian Salamon frei zum Schuss kommt und auf 2:0 erhöhte. Dieser Treffer war wie ein Knackpunkt für die Heimischen, man hatte das Gefühl, die haben nun Angst vor der eigenen Courage, denn nun kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten in der 27. Minute durch David Gräf den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Horitschon wurde stärker

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste den besseren Beginn, bereits in der 54. Minute, nach einem Pingpong im Strafraum der Hausherren, dreimal wurde der Ball abgewehrt, beim vierten Mal war es Manuel Baumgartner, der mit einem flachen Schuss den 2:2 Ausgleich erzielte. Jetzt stand das Spiel auf des Messers Schneide, es gab packende Zweikämpfe mit Torchancen für hüben wie drüben. In der 84. Minute, nach einem Schiedsrichterball kam das Leder zu David Gräf geflogen und der bedankte sich per Kopf zur 3:2 Führung für Horitschon. Jetzt bewiesen die Hausherren Moral und im Gegenzug erzielten sie den 3:3 Ausgleich, als Christopher Lipowsky nach einer Flanke von Mate Szalka zum viel umjubelten Ausgleich einköpfte. In der Nachspielzeit hatten die Gäste eine hochkarätige Torchance, konnten diese aber nicht verwerten. Somit ging mit dem 3:3 Endstand ein Fußballfest mit zufriedenen Zuschauern zu Ende.

Stimmen zum Spiel

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir sind mit 2:0 in Führung gegangen, aber anstelle auf das 3:0 zu spielen, hat sich meine Mannschaft zurückgezogen und lässt dadurch Horitschon ins Spiel kommen. Nach dem 2:3 habe ich auf eine Dreierkette umgestellt und wir kamen zum glücklichen Ausgleichstreffer. In dieser Phase hatte meine Mannschaft Moral gezeigt, das kann man ihr nicht absprechen.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind miserabel ins Spiel gekommen, durch ein halbes Eigentor sind wir in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmend und ich hatte nach dem 2:2 immer das Gefühl, dass wir die Partie gewinnen können. Mit der Leistung meiner Mannschaft kann ich zufrieden sein, vor allem, wen man auf fremden Boden einen 0:2 Rückstand aufholt.“

