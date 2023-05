Parndorf bestätigt Aufwärtstrend: Fünfter Sieg in Folge

Details Sonntag, 30. April 2023 10:41

Absolute Spannung und Brisanz im Nordburgenland, in der 24. Runde der Burgenlandliga traf der SV Sankt Margarethen auf den Tabellenzweiten SC/ESV Parndorf 1919, welcher nach wie vor dem Tabellenführer aus Oberwart auf den Fersen bleiben will. Die Gastgeber wollten nach der Negativ-Serie von vier Pleiten am Stück wieder einmal voll punkten, aber der Goalie der Heimischen erwischte heute einen rabenschwarzen Tag und war an allen drei Gegentreffern beteiligt. Parndorf packte diese Chance beim Schopf und konnte mit drei Punkten die Heimreise antreten.

Dominierende Parndorfer

Von Beginn an erspielten sich die Gäste eine leichte Feldüberlegenheit, die erste große Torchance hatten aber die Hausherren, als nach einem Kopfball von Martin Weixelbaum der Goalie der Auswärtigen mit einer tollen Parade einen Rückstand verhinderte. In Minute zwölf musste Keisuke Iida verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen, für ihn kam Philipp Hauser ins Spiel. In der 22. Minute eine Flanke in den Strafraum der Gastgeber, Tormann Jonas Pascher flog am Ball vorbei und Dominik Puster hatte keine Mühe, das Spielgerät im Tor der Heimischen unterzubringen. Nur zwei Minuten später, Goalie Pascher wollte einem Ball entgegenlaufen, blieb aber stehen und schaltete den Rückwärtsgang ein, und Jakub Sulc erzielte mit einem gefühlvollen Heber das 2:0 für Parndorf. Im Anschluss daran schaltete die Truppe von Trainer Josef Schuster einen Gang zurück, daher kamen nun die Hausherren besser ins Spiel, ohne aber einen Treffer zu erzielen. Mit der 2:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren kamen besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Platz und hatten durch Ernest Grvala zwei gute Möglichkeiten, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 66. Minute ein Freistoß von der Seite, ausgeführt von Marius Charizopulos und das Leder landete in der Tormannecke zum 3:0 für Parndorf. Mitte der zweiten Halbzeit hatte ein Linienrichter einen Blackout, als sich ein Parndorfer Stürmer den Ball vorlegte, um ein Solo zu starten, und der hob die Fahne für ein Abseits, weil ein anderer Spieler der Gäste in einer Entfernung von 40 Metern im Abseits stand. Der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Nico Portschy in der 78. Minute kam für die Hausherren zu spät, um wenigstens noch einen Punkt zu ergattern.

Stimmen zum Spiel

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Mit drei gravierenden Tormannfehler haben wir eine Niederlage bezogen, die eigentlich nicht sein hätte müssen. Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit das Spiel diktiert, konnte aber zahlreiche Torchancen nicht verwerten.“

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC / ESV Parndorf 1919:

„Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte im Griff bekommen, wir waren die bessere Mannschaft, hatten mehr Spielanteile und die nötigen Tore erzielt. In der zweiten Halbzeit sind wir ein wenig vom Gas gegangen, aber unser Sieg war nie gefährdet.“

