Andau gewinnt das sechs-Punkte-Spiel gegen Schattendorf

Details Montag, 01. Mai 2023 09:40

Aus Sicht der beiden heutigen Gegner hat ab sofort jedes Match in der Burgenlandliga Endspielcharakter. Will man dem drohenden Abstieg noch entrinnen, muss schleunigst für richtige Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt werden. Eine neuerliche Chance hierfür bot sich im heutigen Duell, FC Andau gegen den SV Schattendorf. Die Gäste ließen diese im heutigen Spiel ungenützt verstreichen. In einem spannenden Match, das bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide stand, setzte sich schlussendlich die Tischler-Elf mit 2:0 durch und sorgte somit für ein weiteres Erfolgserlebnis. Für die Schattendorfer wird die Luft indes immer dünner.

Wenige Torchancen in der ersten Halbzeit

Von Beginn an beäugten sich die Kontrahenten auf dem Spielfeld, in der Hoffnung, dass der Gegner einen Fehler macht. Die erste Torchance für die Heimischen hatte Lukas Cambal in der 5. Minute, aber er setzte das Leder am rechten Pfosten vorbei. Anschließend waren die ersten dreißig Minuten ein Spiel ohne vielen Höhepunkten. In der 37. Minute setzte sich Maximilian Mikula gekonnt auf der Seite durch, überdrippelte noch zwei Abwehrspieler der Heimischen und versenkte das Spielgerät im Eck des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Bis zur Pause gab es keine weiteren nennenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Der Treffer in der Schlussminute sicherte den Sieg

In der zweiten Spielhälfte setzte sich das kämpferische Duell fort, Offensivversuche der Hausherren wurde fast immer eine Beute der stabilen Schattendorfer Abwehr, die Spannung stieg, je näher es dem Schlusspfiff entgegenging. In der 85. Minute hatten die Gäste eine vielversprechende Torchance, den Ausgleich zu erzielen, aber Patrick Derdak setzte seinen Kopfball zu zentral, sodass er eine leichte Beute für den Tormann der Andauer war. In der 90. Minute entpuppte sich Neuzugang Elvedin Buljubasic als Blitzgneißer, als er an der Mittellinie an den Ball kam und sah, dass der Goalie der Gäste weit vor seinem Kasten stand und mit einem hohen Schuss ins verwaiste Tor erzielte er den 2:0 Endstand. Ein weiterer Schritt für Andau, dem Abstieg zu entrinnen.

Stimme zum Spiel

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Es war ein hart umkämpftes Spiel, dass wir schlussendlich verdient gewonnen haben. Wenn wir zu Beginn der zweiten Halbzeit den zweiten Treffer erzielt hätten, dann wäre uns das Zittern um den Sieg bis zum Schlusspfiff erspart geblieben.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Ich muss ehrlich sagen, dass Andau verdient gewonnen hat, denn in Summe waren sie immer gefährlicher und wir haben kaum einen Zugriff gehabt. Auch in den Zweikämpfen waren sie leidenschaftlicher und haben den Sieg mehr gewollt als meine Mannschaft. Das 0:2 fiel in einer Phase, wo wir alles nach vorn geworfen haben, um den Ausgleich zu erzielen.“

