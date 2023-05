Titeltraum geplatzt?! Parndorf verliert in Leithaprodersdorf mit 0:2

Details Samstag, 06. Mai 2023 09:32

Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen mit zehn erzielten Treffern in der Burgenlandliga war der SV Leithaprodersdorf am Freitagabend in der Burgenlandliga mit mächtig Rückenwind in das Match gegen den Tabellenzweiten SC / ESV Parndorf 1919 gegangen. Dank einer ausgezeichneten zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber das Spiel beherrschten und einen ansehnlichen Offensivfußball spielten, gingen sie als verdienter Sieger vom Platz. Die Chancen für einen Aufstieg werden für Parndorf immer geringer.

Offenes Spiel in der ersten Halbzeit

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und drängten auf den Führungstreffer. Eine vielversprechende Möglichkeit hatten die Gäste durch Kevin Weingrill, sein wuchtiger Kopfball nach einem Corner wurde eine sichere Beute von Goalie Manuel Kassal. Die Hausherren hatten eine riesige Torchance, als Levi Markhardt das Leder auf Höhe Elfmeter volley abschoss, Torwart Dominik Krischke konnte den Schuss aber parieren. So dauerte es bis zur 40. Minute, ehe der erste Treffer fiel. Stefan Heiss mit einer Flanke in den Strafraum der Auswärtigen, Noel Kustor ließ den Ball zu Levi Markhardt abklatschen und dieses Mal landete das Leder im Kasten der Gäste zur 1:0 Führung für die Hausherren. Mit dieser knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Leithaprodersdorf gibt nun Gas

Die Truppe von Trainer Peter Benes kam voll motiviert aus der Kabine und erspielte sich eine deutliche Überlegenheit und sie fanden auch zahlreiche Torchancen vor. So scheiterte Leotrim Saliji am Aluminium, eine weitere hochkarätige Torchance hatte Levi Markhardt, als er den Torhüter der Gäste überspielte, aber aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf. In der 71. Minute dann das 2:0 für die Heimischen, als Stephan Heiss eine Zuckerflanke von Leotrim Saliji mit einem Bogenkopfball über den Schlussmann im langen Eck des Gehäuses der Auswärtigen versenkte.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Parndorf hat in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten, es war ein offener Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten. Trotz der vielen Umstellungen hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine sensationelle Leistung gezeigt und auch verdient gewonnen. Wir hatten etliche Torchancen in der zweiten Spielhälfte, um früher das 2:0 oder mehr zu erzielen, aber wir können mit diesem Sieg sehr zufrieden sein.“

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919

„Am Beginn war die Leistung meiner Mannschaft in Ordnung, dann haben wir nachgelassen und Leithaprodersdorf hat verdient gewonnen. Die Hausherren waren in der zweiten Spielhälfte griffiger, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Unsere Serie von sechs Siegen und einem Remis ist leider geendet und das ist sehr bitter für uns.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei