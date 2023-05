Rudersdorf bestätigt Aufwärtstrend – Wichtiger Dreier gegen Bad Sauerbrunn

Details Samstag, 06. Mai 2023 09:29

Kontinuierlich aufrechterhalten konnte der SC Bad Sauerbrunn im bisherigen Frühjahr den Flow. Mit sechs vollen Erfolgen kletterte man die Tabelle in der Burgenlandliga hoch. Nächste Hürde am Freitagabend: USVS Hausbauführer Rudersdorf, die durch einen Sieg gegen Klingenbach wertvolle Punkte gegen den Abstieg sammeln konnten. Schließlich ließ die Horvath-Truppe die Hausherren knallhart am Boden der Realität aufschlagen und ergatterten weiter drei wichtige Punkte.

Verdiente 2:1 Pausenführung der Gäste

Kaum hatten die Spiele ihre Positionen eingenommen, gab es schon die erste brenzliche Situation im Strafraum der Gäste. Nach einem Eckball bekommt Thomas Ofner freistehen vor dem Goalie der Auswärtigen an den Ball, konnte aber das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. Es folgten weitere Angriffe von beiden Mannschaften, ohne dass daraus ein Treffer resultierte. In der 24. Minute die Führung der Gastgeber, als Matthias Binder das Leder zu Michal Kozak weiterleitete und der ließ sich die Chance nicht entgehen und lochte zur 1:0 Führung für die Heimischen ein. Nur zwei Minuten später die Antwort der Gäste, als ein Freistoß von Fabian Wonisch von der Mauer der Hausherren abgefälscht wurde und unhaltbar im Tor der Hausherren zum 1:1 einschlug. In der 30. Minute war es Flamur Muleci, der nach einer Flanke von Lauro Sifkovits das Leder wuchtig mit dem Kopf im Kasten der Einheimischen versenkte. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Gelb Rote Karte für Kapitän Thomas Ofner

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste weiter tonangebend und kamen in der 61. Minute nach einem schönen Alleingang von Ibrahim Sahin, der den Ball im langen Eck des Kastens der Hausherren zur 3:1 Führung versenkte. In der 71. Minute beendete Schiedsrichter Ahmet Hromalic einen intensiven Dialog mit Kapitän Thomas Ofner mit der Gelb-Roten Karte und schickte ihn zum vorzeitigen Duschen. Trotz Unterzahl konnten die Heimischen in der 77. Minute durch den eingewechselten Tomas Kubik den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielen, ein weiteres Tor ist ihnen aber nicht mehr gelungen. Dafür konnte der eine Minute zuvor eingewechselte Tobias Kirisits in der 90. Minute den 4:2 Endstand fixieren.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das war heute eine der schwächsten Partien in dieser Saison und Rudersdorf hat beherzt gekämpft und auch verdient gewonnen. Meine Spieler haben heute den kämpferischen Einsatz vermissen lassen. Nachdem wir den 2:3 Anschlusstreffer erzielt hatten, haben wir alles nach von geschmissen, ein weiterer Treffer wollte uns leider nicht mehr gelingen.“

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Das war heute das beste Spiel, das Rudersdorf in der Burgenlandliga gezeigt hat. Wir haben voller Elan und Einsatz ganz wichtige Punkte gewonnen, jeder Spieler hatte das Herz auf dem richtigen Fleck, hat sich voll eingesetzt und mit seiner Leistung zu diesem Sieg beigetragen. In der Pause habe ich meiner Mannschaft gesagt, spielt weiter so engagiert, dann gehören die drei Punkte euch.“

