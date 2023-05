Für den SV Güssing wird die Luft immer dünner – Niederlage gegen den SV Schattendorf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:20

In diesem sechs-Punkte-Spiel empfing der SV Schattendorf den Tabellenletzten SV Güssing zum Meisterschaftsspiel der 25. Runde in der Burgenlandliga. Für beide Mannschaften galt die Devise: verlieren verboten. Es entwickelte sich ein ziemlich einseitiges Match, in dem die Heimischen wegen des Auslassens vieler Tormöglichkeiten bis zum Schluss um den Sieg zittern mussten.

Rasanter Beginn der Hausherren

Von Beginn an zeigten die Hausherren, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen und sie starteten sofort mit dem Offensivfußball. In der 4. Minute hatte Jakob Koppensteiner eine hochkarätige Torchance. Ein katastrophaler Rückpass vom Güssinger Abwehrspieler wird von Koppensteiner abgefangen. Der umkurvt den Schlussmann der Gäste, scheitert aber am leeren Tor an dem Außennetz. In Minute 26 wird eine Güssinger Rückgabe per Kopf von Mario Seckel abgefangen, der legt sofort auf Patrik Derdak quer, der seinen direkten Abschluss nur knapp über den Kasten setzt. Von den Gästen ist in der ersten Halbzeit so gut wie nichts zu sehen, Zweikämpfen wird aus dem Weg gegangen, ein Kombinationsspiel ist nicht zu sehen. Mit dem torlosen Remis werden die Seiten gewechselt.

Spannend bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit gingen die Angriffe der Heimischen auf das Tor der Güssinger weiter, und in der 52. Minute war es dann so weit. Eine Zuckerflanke von Mario Seckel nach einem Freistoß aus dem Halbfeld landet genau auf dem Kopf des heute immens starken Darko Anicic, der mit einem wuchtigen Kopfball ins lange Eck einnetzte. Nur sieben Minuten später, ein Konter der Gäste über Roman Rasser, der mit dem Spielgerät ein paar Meter geht und dann einen maßgeschneiderten Ball durch zwei Abwehrspieler hindurch zum mitgelaufenen David Kossits spielt, der im Abschluss die Nerven behält und cool mit der ersten richtigen Chance der Gäste zum 1:1 einschiebt. Die Hausherren ließen aber mit der Antwort nicht lange auf sich warten, in der 62. Minute passt Jakob Koppensteiner zu Mario Seckel, und der nimmt an der Strafraumkante Maß und knallte das Leder ins lange Eck des Gehäuses der Auswärtigen zum 2:1. Kurz vor dem Spielende hatten die Auswärtigen noch zwei gute Chancen nach Standards den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber die konnten nicht verwertet werden. Der Sieg war für die Hausherren wichtig, erstens drei Punkte auf dem Konto und zweitens für eine gute Stimmung in der anschließenden Vollmond-Party im Grenzstadion.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein absolut verdienter Erfolg meiner Mannschaft, wir waren während der ganzen Spielzeit überlegen, wir hätten bereits in der ersten Halbzeit führen können, genauer gesagt führen müssen, so viel Torchancen hatten wir. Das Team hat eine hervorragende Performance gezeigt, der Wille, unbedingt gewinnen zu wollen, war vorhanden, darauf können wir sehr stolz sein.“

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„In der ersten Halbzeit war Schattendorf klar besser, in der zweiten Halbzeit waren wir ebenbürtig. Aber in der Mannschaft fehlt das Spielverständnis und das Selbstvertrauen, was nach der Niederlagenserie auch kein Wunder ist.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei