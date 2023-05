Horitschon stockt sein Punktekonto auf: 4:0 Heimsieg gegen Andau

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:17

Der ASK Horitschon konnte in den letzten fünf Matches zehn Punkte gutschreiben und wollte im Duell gegen den FC Andau in der 25. Runde der Burgenlandliga einen weiteren Sieg verbuchen. Mit einer starken Mannschaftsleistung ließen sie den harmlosen Gästen aus dem Seewinkel keine Chance und sicherten sich, auch in dieser Höhe verdienten 4:0 Heimsieg.

Zaghafter Beginn beider Mannschaften

In den ersten zwanzig Minuten bekamen die Zuschauer nicht viel zu sehen, Andau zog ein Bollwerk vor dem eigenen Strafraum auf und die Hausherren hatten Mühe, dieses zu überwinden. In der 24. Minute war es dann aber so weit, einen Konter über Márk Szileszki, der spielt einen Pass in die Tiefe zu Sebastian Trenkmann und der rennt allein auf den Goalie der Auswärtigen zu und schiebt das Leder in den Kasten der Gäste zur 1:0 Führung ein. Nur 10 Minuten später, ein Spieler der Andauer rutscht bei der Ballannahme aus, Nico Wessely war zur Stelle und erzielt das 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte wurde Sebastian Trenkmann im Strafraum der Gäste von den Beinen geholt, den fälligen Penalty verwandelte Márk Szileszki, souverän zur 3:0 Führung. Von den Gästen sah man in der ersten Halbzeit nicht viel, ein Schuss von Sascha Peck über das Gehäuse der Einheimischen war die einzige Ausbeute. Mit dem 3:0 für die Hausherren wurden auch die Seiten gewechselt.

Andau kam besser ins Spiel

Mit der 3:0 Führung im Rücken ließen es die Hausherren nun ruhiger angehen, sodass die Auswärtigen besser ins Spiel kamen und auch ein paar Mal vor dem Tor der Hausherren auftauchten, aber keine Treffer erzielen konnten. Eine wunderschöne Kombination über die Seiten, das Spielgerät wurde immer kurz weitergespielt, bis es bei Márk Szileszki landete und der trocken mit seinem Doppelpack zum 4:0 Endstand einschoss.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war eine klare Angelegenheit für uns, obwohl fünf Stammspieler gefehlt haben. Wir waren während der gesamten Spielzeit überlegen und haben auch die nötigen Tore erzielt. In der Halbzeitpause habe ich meiner Mannschaft gesagt, so weiterzuspielen, zu fighten und das nächste Tor zu erzielen.“

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Die ersten drei Tore haben wir uns selbst durch Eigenfehler in der Abwehr gemacht, die Mannschaft hat insgesamt schlecht gespielt, mit so einer Leistung gewinnt man nicht einmal ein Spiel in der II. Liga. Die Leistungsschwankungen der Mannschaft geben uns ein Rätsel auf, das wir bis jetzt noch nicht lösen konnten.“

