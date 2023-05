Klingenbach beendet sieglose Serie: 1:0 Erfolg in Andau

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:17

Einen absolut herben Dämpfer im Abstiegskampf der Burgenlandliga musste der FC Andau am letzten Wochenende einstecken, als man mit 0:4 in Horitschon abgeschossen worden war. Schnellstmögliche Wiedergutmachung stand nun folglich auf der Tagesordnung der Seewinkler. Ein Vorhaben, das gegen den ASK Klingenbach alles andere wie einfach werden sollte – man bot dem besser klassierten Kontrahenten in den Schlussminuten einen wackeren Kampf, der aber nicht belohnt wurde.

Klingenbach diktierte das Spiel

Von Beginn an war der ASK Klingenbach darauf bedacht, einen frühen Führungstreffer zu erzielen, sie spielten sich sehr gute Torchancen heraus, unter anderem kam der Ball nach einer gelungenen Kombination zu Erich Petrilak, der schießt aber knapp daneben. In der 18. Minute ein langer Ball von Jakub Valek erreicht Frantisek Lady, der zögerte alleinstehend vor dem Goalie der Hausherren zu lange mit dem Abschluss, ein paar Minuten später verlängerte Marco Laubner mit dem Kopf zu Erich Petrilak und der setzt wieder das Spielgerät neben das Tor. So ging es immer weiter, ein Schuss von Alexander Hofleitner wird abgeblockt, zwei Kopfbälle auf das Gehäuse der Heimischen wurden eine Beute vom Tormann Juraj Hajduch und knapp vor dem Pausenpfiff konnte sich Alexander Hofleitner im Eins gegen Eins Duell mit dem Goalie der Hausherren nicht durchsetzen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit versemmelte Frantisek Lady zwei hochkarätige Torchancen. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Die Gäste kamen in den Schlussminuten noch in Bedrängnis

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste weiter auf den Führungstreffer und wurden in der 55. Minute auch dafür belohnt. Ein schön vorgetragener Angriff der Gäste über Erich Petrilak zu Alessandro Blazevic und seine wohltemperierte Flanke schlenzte Alexander Hofleitner ins Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen. Anschließend gab es noch ein paar gute Tormöglichkeiten der Gäste, diese konnten aber nicht verwertet werden. Ab der 70. Minute zeigten die Hausherren Moral und kamen zu guten Offensivaktionen, ohne dafür mit einem Treffer belohnt zu werden



Stimmen zum Spiel

Christian Unger, Sektionsleiter FC Andau:

„Über dieses Spiel kann ich nicht viel sagen, nur, dass wir verdient verloren haben. Nach der ersten Halbzeit hätten wir schon mit 0:3 hinten liegen können. Zum Ende der zweiten Halbzeit haben wir noch Torchancen für den Ausgleich gehabt, konnten diese aber nicht verwerten.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach

„In Summe gesehen war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, den wir uns in der Schlussphase schwerer gemacht haben als notwendig war. Wir hätten die Partie bereits in der ersten Halbzeit für uns entscheiden müssen, haben aber zu viele echte Möglichkeiten ausgelassen. Schlussendlich haben wir das knappe Ergebnis mit viel Mühe und Not über die Runden gebracht.“

