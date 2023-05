Starke Deutschkreutzer besiegen Bad Sauerbrunn mit 3:0

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:12

Sowohl für den FC Deutschkreutz als auch für den SC Bad Sauerbrunn waren die vergangenen Wochen in der Burgenlandliga nicht unbedingt nach Wunsch verlaufen. Heute kam es zum direkten Aufeinandertreffen im Stadion der Blaufränkischen. Schlussendlich siegten die Mannen von Trainer Michael Pittnauer mit 3:0 und traten mit Nachdruck den Beweis an, dass man nach einer schwierigen, unangenehmen Saisonphase nun eindeutig an Stabilität zugelegt und den Turnaround geschafft hat.

Die Hausherren waren überlegen

Bereits von Beginn an nahmen die Hausherren das Zepter in die Hand und diktierten das Spielgeschehen mit einem gelungenen Offensivfußball. In der 9. Minute das 1:0 für die Heimischen, per Halbvolley eine Granate von Danijel Trajilovic aus großer Distanz – die Kugel schlägt sehenswert im Kreuzeck ein. Ein absolutes Traumtor. Die Hausherren steckten nach dem Führungstreffer nicht zurück und in der 22. Minute konnte der Goalie der Gäste, Lukas Stifter, das nasse Leder nicht festhalten und Tobias Szaffich war zur Stelle und staubte zur 2:0 Führung ab. Nach diesem Treffer zogen dich die Heimischen zurück und verwalteten das Ergebnis bis zum Pausenpfiff. Die Gäste hatten bis zu diesem Zeitpunkt keine zwingenden Torchancen her ausgespielt. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz ließ nicht viel zu

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Gastgeber weiterhin das Spielgeschehen auf dem Platz, ob wohl die Gäste nun eine optische Überlegenheit hatten. Michal Kozak scheiterten mit einem Weitschuss, Antonio Grgic schoss aus kurzer Distanz über das Tor und wiederum Michal Kozak schoss einen Freistoß in die Mauer der Gastgeber. In der 87. Minute die endgültige Entscheidung nach einer gelungenen Kombination über Luca Noel Treiber, der spielt das Leder in die Gasse zu dem gerade zuvor eingewechselten Julian Salamon, der spielt einen Stanglpass zu Tobias Szaffich und der bedankte sich mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Heute haben wir bewiesen, dass der Sieg am letzten Wochenende kein Zufall war, meine Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gezeigt und hat verdient gewonnen. In der Halbzeitpause haben wir die weitere Vorgehensweise besprochen, haben weiterhin nichts zugelassen und mit dem Treffer in der 87. Minute den Sack endgültig zugemacht. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben gut begonnen, waren aber vor dem Tor zu ungefährlich, wir haben keine guten Torchancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir überlegen, aber der vermehrte Ballbesitz hat zu keinem Treffer geführt.“

