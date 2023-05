Tripple-Pack Thomas Herrklotz: Oberwart fertigt Markt Allhau mit 3:0 ab.

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:10

Weiterhin das Maß aller Dinge in der Burgenlandliga: Die SV Klöcher Bau Oberwart besticht in diesen Wochen und Monaten mit einer unglaublichen Dominanz und Kontinuität – Eigenschaften, die die Chancen auf den Titelgewinn selbstredend massiv in die Höhe schrauben. Zudem hat man ein stabiles Polster von elf Punkten auf den ersten Verfolger aus Parndorf. Auch der UFC Markt Allhau sollte der brutalen Formkurve im Zuge der 26. Runde am Freitagabend letztlich keinen Knick verpassen, hatten die Tölly-Schützlinge doch mehr oder weniger keine Probleme und fuhren einen deutlichen 3:0 Sieg ein.

Frühes Tor der Hausherren

An die 400 Zuschauer sind in das Informstadion gepilgert, um den Leader auf seinem Weg in die Regionalliga Ost zu begleiten und sie wurden mit der dargebotenen Leistung nicht enttäuscht. Bereits in der 11. Minute das 1:0 für die Hausherren, als Stefan Wessely einen Superpass durch die Abwehr zu Thomas Herrklotz spielte, der umkurvte Torhüter Florian Tripaum und schob dann das Leder ins leere Tor zur Führung. Im Anschluss daran plätscherte das Spiel so vor sich hin, die Hausherren waren überlegen, Markt Allhau hat gut verteidigt. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Lukas Zapfel brachte frischen Wind

Den nächsten Treffer für die Hausherren erzielte wieder Thomas Herrklotz, nach einer Superkombination kommt das Spielgerät zu Andreas Radic, der spielt weiter zu Simon Radostits und der lenkte den Ball weiter zum Torschützen und der hat keine Mühe, auf 2:0 zu erhöhen. In der 76. Minute wechselte Trainer Patrick Tölly den Offensivspieler Lukas Zapfel ein und diese Hereinnahme beflügelte das Angriffsspiel der Gastgeber ungemein. Einen Kracher in den Kasten der Gäste aus circa 25 Meter wurde Lukas Zapfel aberkannt, weil der Linienrichter Abseits wachelte, was keiner außer ihm im Stadion gesehen hat. Bei einem Spielstand von 0:0 wären die Wogen hochgegangen, mit dem 2:0 im Rücken konnte man über diese krasse Fehlentscheidung nur lachen. In der 87. Minute bekam der Markt Allhauer Branimir Ramljak nach einem Foul die glatt Rote Karte gezeigt. Den Sack zu machte abermals Thomas Herrklotz in der Nachspielzeit mit seinem dritten Tor, dem 29. Treffer in der laufenden Saison zum 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit gegen die kompakte Abwehrreihe der Gäste schwergetan. Mit dem 2:0 war das Spiel sozusagen gegessen, zwanzig Minuten vor dem Spielende hat die Einwechselung von Lukas Zapfel frischen Wind gebracht und wir haben mit der Schlussoffensive begonnen und verdient gewonnen.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir haben bis zur 70. Minute gut mitgehalten, habe die Begegnung mit unserer Verlegenheit-Elf offen gestaltet, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. Am meisten schmerzt uns die Rote Karte von Branimir Ramljak, der wird uns im nächsten wichtigen Spiel gegen Rudersdorf fehlen.“

