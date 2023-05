Zweierdoppelpack von Mikus und Umprecht: Parndorf besiegt Pinkafeld mit 4:1

Details Samstag, 13. Mai 2023 11:25

Absolute Spannung und Brisanz im Nordburgenland zum Start der 26. Runde der Burgenlandliga am Freitagabend lud der SC / ESV Parndorf 1919 zum Spitzenspiel gegen den SC Pinkafeld ein, welcher dem Tabellenzweiten nach fünf Siegen in Serie dicht auf den Fersen lauert. Dabei hatten die Gastgeber eine ungemein beeindruckende Heimserie zu verteidigen, konnten die Schuster-Schützlinge doch in der laufenden Saison auf heimischem Rasen nur einmal bezwungen werden. Und genau diese stolze Statistik sollte man letztlich weiter ausbauen, rang den Kontrahenten doch etwas überraschend mit 4:1 nieder und sorgte damit dafür, dass der zweite Tabellenplatz unangefochten erhalten bleibt.

Frühes Gegentor für Parndorf

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, in der 6. Minute, nach einem katastrophalen Rückpass von Innenverteidiger Peter Trimmel zu seinem Schlussmann Dominik Krischke, das Spielgerät bleibt auf halbem Weg im nassen Rasen stehen, plötzlich spritzt Lukas Wenninger herbei und locht zum 1:0 ein. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, bereits zwei Minuten später, eine maßgeschneiderte Flanke von Gino Linhart auf den Kopf von Matús Mikus und sein wuchtiger Kopfball landet im Tor der Gäste zum 1:1 Ausgleich. Nun hatten die Gäste wieder zwei hochkarätige Torchancen, aber David Korherr und Lukas Wenninger können diese nicht verwerten. In der 35. Minute ein kapitaler Fehler vom Pinkafelder Rechtsverteidiger Nikolasz Ticián Nagy, bei dem er das Spielgerät einfach quer spielt, Lukas Umprecht ist der Nutznießer dieser Situation und locht zum 2:1 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff das 3:1 für die Hausherren, nach einem schönen Spielzug gibt Jakub Sulc das Leder weiter zu Lukas Umprecht und der bedankt sich mit dem Tor zum 3:1 Pausenstand.

Die Hausherren machten den Deckel drauf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste die überlegene Mannschaft und lukrierten ihrerseits gute Tormöglichkeiten, welche aber nicht verwertet wurden. In dieser Drangphase der Gäste dann die endgültige Entscheidung. Jonathan Pahr spielt in der 65. Minute ohne Bedrängnis einen schrecklichen Fehlpass zum Gegner, dort steht Jakub Sulc goldrichtig, der ferselt das Leder wunderschön zu Matus Mikus und der vollendet zum 4:1 für die Heimischen. In der 86. Minute hatte David Korherr noch die Möglichkeit sein Torekonto aufzustocken, aber der Ball wurde von der Torlinie der Gastgeber ins Toraus gedroschen.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

„Das Ergebnis passt, somit können wir das Spiel abhaken. Mit der 2:1 Führung haben wir das Spiel gut in den Griff bekommen und nach dem 4:1 konnten wir befreit aufspielen und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Benjamin Posch, Trainer SC Pinkafeld:

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns besser an die Struktur des Gegners angepasst, haben einige Großchancen liegen lassen und das 1:4 war dann der Knackpunkt für unsere Offensivbemühungen. Letztlich war es ein verdienter Sieg von Parndorf.“

