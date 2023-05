Horitschon setzt Erfolgslauf fort: 3:1 Sieg in Güssing

Details Sonntag, 14. Mai 2023 10:05

Der SV Güssing befindet sich in brutal schwierigen Wochen. Der Tabellennachzügler der Burgenlandliga benötigt jeden Punkt, um noch einmal Spannung in den Abstiegskampf zu bringen. Eine neuerliche Chance, um für die Trendwende zu sorgen, ließ man heute ungenützt verstreichen, als es gegen den ASK Horitschon die nächste empfindliche Pleite setzte. Die Truppe von Edi Stössl zeigte eine hervorragende Mannschaftsleistung und gewann die Begegnung verdient mit 3:1.

Offener Schlagabtausch

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit offenem Visier, es gab gleich gute Torchancen auf beide Seiten. In der 15. Minute die 1:0 Führung der Gäste, eine Flanke kommt in den Strafraum geflogen, das Spielgerät kommt zu Martin Haller und der fackelte nicht lange herum und sein trockener Schuss von der Strafraumgrenze saust unhaltbar in die Maschen des Gehäuses der Heimischen. Nur fünf Minuten später die Antwort der Hausherren, Kapitän Michael Kulovits drischt das Leder auf das Gehäuse der Gäste, der Schuss wird abgefälscht und landet im Tor der Auswärtigen zum 1:1 Ausgleich. Nach weiteren Torraumszenen inklusive zweier zweifelhaften Abseitsentscheidungen gegen Horitschon gingen die Gäste in der 43. Minute mit 2:1 in Führung, eine schön vorgetragene Kombination auf der Seite, Bastian Lehner spielt das Leder hinter die Abwehrkette der Hausherren und Sebastian Trenkmann deponiert das Spielgerät im Gehäuse der Heimischen. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Torwartfehler entschied das Spiel

Kurz nach dem Wiederanpfiff eine hochkarätige Torchance der Hausherren, die konnten das Leder aber nicht über dem am bodenliegenden Schlussmann ins Tor befördern. In der 55. Minute dann die spielentscheidende Szene, der Torwart der Hausherren wollte nach einem Rückpass das Leder abschlagen, der Ball kam aber zu Sebastian Trenkmann und der hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Heimischen zu versenken. In der 69. Minute ein Weitschuss von Michael Schendl in Richtung gegnerischem Torhüter, da dieser weit vor dem Tor steht. Der Goalie der Gäste, Fabian Leeb, schafft es, den Ball ins Toraus zu wehren. Im Anschluss daran gab es noch weitere Torannäherungen beider Mannschaften, die aber keine weiteren Treffer brachten, so wurde die Partie mit dem 3:1 Sieg der Gäste abgepfiffen.

Stimmen zum Spiel

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Wir haben in der ersten Halbzeit relativ gut mitgehalten, haben aber dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt kurz vor dem Pausenpfiff das 1:2 erhalten und in der 46. Minute hatten wir eine Riesenchance, den Ausgleich zu erzielen, was leider nicht geklappt hat. Und das 1:3 war ein Fehler unseres Torwartes. Wenn man ganz unten steht, funktionieren die einfachsten Dinge nicht mehr.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Das Spiel war kein fußballerischer Leckerbissen, wir waren spielbestimmend und hätten höher gewinnen können. Wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen haben, nämlich drei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen.“

