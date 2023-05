Faustdicke Überraschung: Schlusslicht SV Güssing bezwingt ASK Klingenbach auf eigener Anlage

Details Freitag, 19. Mai 2023 08:12

Die 27. Runde der Meisterschaft in der Burgenlandliga begann am Donnerstag mit dem Spiel ASK Klingenbach gegen SV Güssing. Nachdem die Hausherren in der letzten Runde nach einer langen Negativ-Serie wieder punkten konnten, wollten sie an diesem Donnerstag mit einem vollen Erfolg nachlegen. Dieses Vorhaben ging schief, denn gegen die aufopfernd kämpfenden Gäste musste die Hatzl-Elf eine 3:4 Niederlage einstecken. Für die Gäste kommt dieser Sieg wahrscheinlich zu spät, um den Abstieg doch noch zu vermeiden. Roman Rasser machte sich selbst mit seinen zwei Treffern das schönste Geschenk, denn er hat gestern seinen 28. Geburtstag gefeiert.

Blitztor der Hausherren

Die Begegnung begann so, wie es fast alle Zuschauer erwartet haben, bereits in der zweiten Minute gingen die Hausherren in Führung. Nach einem Ballgewinn auf Höhe des Mittelkreises geht es schnell. Marco Laubner legt nach Zuspiel des Torschützen perfekt in den Lauf ab, Alexander Hofleitner bleibt cool und schließt nach einem Zwischenkontakt ins lange Eck zum 1:0 ab. Nach dieser frühen Führung der Heimischen hatte Alexander Hofleitner noch weitere Torchancen, das Ergebnis zu erhöhen, was ihm aber nicht gelang. Ab der 10. Minute schlich sich bei den Hausherren der Schlendrian ein, nach dem Motto „Die Partie ist schon gelaufen“. Trotzdem erzielten die Heimischen in der 29. Minute einen weiteren Treffer, Marco Laubner verwertete ein Zuspiel von Alexander Hofleitner zur 2:0 Führung. Nun kamen die Gäste immer besser ins Spiel und Roman Rasser setzt sich gegen zwei Gegenspieler sehenswert durch, steckt dann herrlich auf den mitgelaufenen David Kossits, der per Innenstange zum 1:2 trifft. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Güssing drehte das Spiel

In Minute 53 setzt sich Marc Laubner gegen zwei Gegenspieler im Luftduell durch und erzielte das 3:1 für die Gastgeber. In der 68. Minute wechselte das Trainerteam der Gäste drei neue Spieler ein und diese Aktion erwies sich als Volltreffer für Güssing. Nur eine Minute später spielte der gerade zuvor eingewechselte Maximilian Mayer einen Doppelpass mit Roman Rasser und der Goalgetter erzielte den 2:3 Anschlusstreffer. Auf den Geschmack gekommen, war es wieder Roman Rasser, der vom eingewechselten Michael Schendl das Leder maßgeschneidert zugespielt bekam und nur noch zum 3:3 Ausgleich einnetzen brauchte. Jetzt sind die Auswärtigen so richtig in Fahrt gekommen und Maximilian Mayer schoss nach einem Zuspiel von Roman Rasser das Tor zum 4:3 Sieg für Güssing. Roman Rasser war neben seinem Doppelpack und seinen zweiten Assists der ´Man of the Match`.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben vorige Woche in Andau gefühlt einen kleinen Schritt vorwärtsgemacht, und heute zwei große Schritte zurück. In der Halbzeitpause haben wir angesprochen, was in der ersten Halbzeit falsch gelaufen war und es ist kurzzeitig besser geworden, in dieser Phase haben wir das 3:1 erzielt. Anschließend ist vieles gegen uns gelaufen und Güssing hat mit dem Lucky Punch verdient gewonnen.“

Rudolf Ditzer, Sektionsleiter SV Güssing:

„Das war heute ein schönes, abwechslungsreiches Spiel, für die Zuschauer spannend bis zum Schlusspfiff. Mit der heute gezeigten Leistung vermutet man meine Mannschaft nicht am Tabellenende. Die Trainer haben mit den Einwechselungen ein glückliches Händchen bewiesen, alle neuen Spieler waren an den drei Toren beteiligt.“

