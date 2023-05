SV Klöcher Bau Oberwart: Regionalliga Ost, wir kommen!

Details Samstag, 20. Mai 2023 10:24

Dank konstant starker Leistungen in der Vergangenheit näherte sich der SV Klöcher Bau Oberwart mit großen Schritten dem Meistertitel in der Burgenlandliga. Die Tölly-Elf wurde schlussendlich ihrer Favoritenrolle gerecht und zwang den SV Sankt Margarethen mit 2:1 in die Knie, dank einem Thomas Herrklotz, der bei der Ausführung der beiden Penaltys anscheinend Nerven aus Stahlseilen hatte und diese bombensicher verwandelte. Mit diesem Sieg wurde eine unglaublich beeindruckende Serie von 24 Siegen und einem Remis prolongiert.

Tolle Kulisse für das Match um den Aufstieg

Über 800 Zuschauer sind in das Informstadion gepilgert, um den möglichen Meistertitel der Hausherren gebührend zu feiern. Das Spiel war in der Anfangsphase geprägt vom Defensivverhalten der Gäste, sie bauten ein Bollwerk um ihren Strafraum auf, um dann mit Kontern zum Erfolg zu kommen. In der 16. Minute nutzte Lukas Heinicker einen Abspielfehler der Heimischen kaltblütig aus und jagte das Leder ins Kreuzeck des Gehäuses der Gastgeber zu 1:0 Führung. Dieser Treffer hat natürlich den Gästen in die Karten gespielt, sie verstärkten nochmals den Abwehrriegel und standen teilweise mit acht Mann an der Strafraumgrenze. Die Hausherren hatten etliche Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Mit der knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Zwei Elfmeter brachten den Sieg

Kaum hatte Schiedsrichter Markus Kouba das Spiel wieder angepfiffen, tankte sich Stefan Wessely in den Strafraum der Gäste hinein und konnte nur noch durch ein Foul am erfolgreichen Abschluss seiner Aktion gehindert werden. Thomas Herrklotz legte sich das Spielgerät zurecht und verwandelte eiskalt zum viel umjubelten 1:1 Ausgleich. Im Anschluss versuchte die Tölly-Truppe, einen zweiten Treffer nachzulegen, aber trotz der akustischen Unterstützung der Fans wollte der zweite Treffer nicht fallen, der Abwehrriegel der Gäste war einfach zu kompakt. Je näher das Spielende kam, umso nervöser wurden die Oberwarter Akteure. In der Nachspielzeit wurden sie für ihre unermüdlichen Angriffsversuche belohnt, Adam Peter Woth drang in den Strafraum ein, nur ein Foul konnten ihn stoppen und wiederum bewies Goalgetter Thomas Herrklotz Nerven aus Stahl und verwandelte den Elfmeter zum 2:1, seinem 31. Saisontreffer und was gleichzeitig den Aufstieg in die RLO bedeutete. Die Fans der Heimischen feierten diesen Treffer frenetisch, hüpften auf der Tribüne herum, es gab Freudentränen und sie sangen Lieder, die erst nach Mitternacht ein Ende fanden.

Stimme zum Spiel

Peter Lehner, Koordinator Sport, SV Klöcher Bau Oberwart:

"Das Spiel war an Dramatik nicht zu überbieten, und als in der Nachspielzeit Thomas Herrklotz den Elfmeter kaltblütig verwandelte, ist eine große Last von unseren Schultern gefallen. Es ist eine fantastische Serie, welche meine Mannschaft hingelegt hat, und wir wollen diese in den restlichen drei Matches prolongieren. Dieser Erfolg beruht auch auf die Basisarbeit von Florian Hotwagner, welche er bis zu seinem Ausscheiden geleistet hat, so hat er mit mir den Kader für diese Saison zusammengestellt. Patrick Tölly hat das sensationell fortgeführt. Die Mannschaft ist der Star, es gibt da keine einzelne Person, denn Fußball ist ein Mannschaftssport und in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam ist dieser Erfolg gekommen und wir können nun die Früchte einer zweijährigen, harten Arbeit ernten."

