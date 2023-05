Kurios! SC Ritzing in Unterzahl erkämpft ein 2.2 Remis gegen Deutschkreutz

Details Sonntag, 21. Mai 2023 11:03

Wenn es um die Heimstärke geht, ist der SC Ritzing zweifelsohne zu den Topmannschaften der Burgenlandliga zu rechnen – im bisherigen Saisonverlauf konnten sie auf heimischem Kunstrasen nur dreimal bezwungen werden. Nun empfing man auf ebendiesem den FC Deutschkreutz, der langsam wieder in die Spur gekommen ist und die letzten drei Matches unbesiegt geblieben ist.

Frühe Führung für die Gäste

Die Gäste aus Deutschkreutz übernahmen sofort das Kommando auf dem Spielfeld und berannten das Tor der Heimischen. Diese Bemühungen wurden bereits in der 11. Minute belohnt, als nach einem Corner der Ball von Mathias Hänsler mit dem Kopf zu dem am zweiten Pfosten stehenden Tobias Szaffich verlängerte wurde und der Goalgetter hatte keine Mühe, den Ball im Gehäuse der Hausherren zur 1:0 Führung unterzubringen. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es wenige Torchancen für hüben wie drüben, sodass mit der knappen 1:0 Führung für die Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Ritzing schafft in Unterzahl den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste weiterhin einen ansehnlichen Fußball, Szaffich und Thumberger vergaben eine Doppelchance, in der 57. Minute bekam Luca Noel Treiber von Lukas Godovitsch einen Stanglpass serviert und der bedankte sich mit dem 2:0 für die Gäste. Nur zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Dursun Tosun dem Ritzinger Marcel Etzelstorfer wegen eines Foulspieles die Gelbe Karte, ein kurzer Dialog mit der Betreuerbank der Gäste und er sah dann die Gelb-Rote-Karte und durfte vorzeitig zum Duschen gehen. Zum Unglück für die Hausherren verletzte sich der zuvor eingewechselte Danijel Radosavljevic und das Kontingent der Auswechselungen war bei den Hausherren schon aufgebraucht, also musste die Furtner-Elf mit acht Feldspielern das Match fortsetzen. Die Gäste hatten in dieser Phase des Spieles große Anzahl an Torchancen, diese konnten sie aber nicht verwerten. Und wie man es vom Fußball kennt, wer vorn keine Tore schießt, bekommt sie hinten. So geschehen in der 77. Minute, als Filip Filipovic nach einem Gestocher im Strafraum der Auswärtigen den Ball über die Torlinie zum 1:2 Anschlusstreffer bugsierte und eine Minute vor dem Spielende war es Tunc Bicer, der nach einem Eckball zum 2:2 Endstand einnetzte.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Heute sind wir nicht nur mit einem, sondern mit zwei blauen Augen davongekommen, wenn man das Spiel analysiert. Wir haben in den ersten 60 Minuten gespielt wie ein Pensionistenverein, keine Bewegung, kein Tempo. Das einzig Positive in diesem Spiel war die Moral meiner Mannschaft, die mit zwei Mann weniger auf dem Spielfeld noch den 2:2 Ausgleich schaffte.“

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben Ritzing heute einen Punkt geschenkt, wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt, haben viele Torchancen gehabt. Nach dem 2:2 Ausgleichstreffer hatten wir noch drei hochkarätige Torchancen, die drei Punkte mitzunehmen, aber es sollte heute nicht sein. Meine Mannschaft hat heute eine ausgezeichnete Leistung gezeigt, das einzige Manko war die schlechte Chancenauswertung.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei