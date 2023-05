Heimserie hält weiter Bestand! SC / ESV Parndorf 1919 ringt ASK Horitschon mit 3:0 nieder

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:47

Zu einem direkten Aufeinandertreffen zweier Teams der Burgenlandliga, die in der jüngeren Vergangenheit die gewünschte Performance an den Tag gelegt hatten, kam es heute in Parndorf. Der SC / ESV empfing den ASK Horitschon und nach spannenden 90 Minuten setzten sich die Hausherren mit 3:0 durch und feierte somit den dritten Sieg in Folge.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Das Spiel benötigte eine gewisse Zeit, um in die Gänge zu kommen, es gab viele Fehlpässe auf beiden Seiten, sodass keine konstruktiven Kombinationen vorhanden waren. Die Gäste schickten des Öfteren ihr Überfallkommando los und hatten eine Überzahl im Angriff, nur der letzte Pass kam nie an. Torchancen waren auf beiden Seiten keine vorhanden, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Parndorf war effizienter

In der zweiten Halbzeit kamen die beiden Teams mit mehr Elan aus den Kabinen und das Niveau der Begegnung wurde wesentlich besser. Die erste große Torchance hatten die Hausherren, als Schiedsrichter Rene Radl nach einem Foul an Marius Charizopulos auf den Punkt zeigte, aber Lukas Umprecht scheiterte an Goalie Fabian Leeb, der den Penalty hervorragend gehalten hat. In der 63. Minute dann der erste Treffer der Heimischen, Jakub Sulc schießt aus spitzem Winkel aufs Tor der Auswärtigen, der Goalie kann den Ball nur abwehren, der kommt zu Marius Charizopulos und der erzielte die 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später, Keisuke Iida wird freigespielt und der lässt sich nicht lange bitten und erhöht auf 2:0 für die Gastgeber. In der 75. Minute durfte der in der Halbzeit eingewechselte Jacub Sulc mit der glatt Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen. Kurz nach diesem Ausschluss hatten die Gäste die große Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber die Granate von Sebastian Trenkmann prallte von der Latte zurück ins Spielfeld. Endgültig den Deckel drauf machten die Einheimischen in der 80. Minute, ein schön vorgetragener Angriff kommt zu Keisuke Iida und der hat keine Mühe, den 3:0 Endstand zu fixieren.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport, SC / ESV Parndorf 1919:

„Es war eine zerfahrene erste Halbzeit mit wenig Torchancen auf beiden Seiten, es hat der letzte Punch gefehlt, es gab viele Fehlpässe. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel besser und wir hatten das Glück, dass nach dem Platzverweis von Jacub Sulc ein strammer Schuss der Gäste an die Latte ging, mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 wäre es noch einmal spannend geworden.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, haben aber unsere Angriffsaktionen nie zu Ende gespielt. Wir sind in der zweiten Halbzeit durch blöde Tore mit 0:2 in den Rückstand geraten, hatten noch genügend Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber es sollte heute nicht sein.“

