Julian Salamon mit Hattrick: Deutschkreutz gewinnt 3:1 gegen Markt Allhau

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:55

Nach zuletzt elementar wichtigen vier Matches ohne Niederlage am Stück war FC Deutschkreutz als eindeutiger Favorit ins Spiel der Burgenlandliga gegen den kriselnden UFC Markt Allhau gegangen. Dieser Rolle wurde man schlussendlich auch gerecht. Man feierte einen verdienten 3:1-Heimerfolg, durch welchen man in der Tabelle auf Platz neun kletterte. Für Markt Allhau wird es langsam ziemlich eng im Abstiegskampf, zumal man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß, wie viele Mannschaften aus der Burgenlandliga absteigen müssen.

Die Hausherren waren überlegen

Gleich von Beginn an haben die Hausherren das Heft in die Hand genommen und das Spielgeschehen diktiert. Sie kamen zu sogenannten Halbchancen und hatten bei den Angriffsversuchen der Gäste wenig zugelassen. In der 34. Minute, ein Kopfball von Mathias Hänsler prallt vom Aluminium zurück und Julian Salamon steht goldrichtig und netzt zur 1:0 Führung der Heimischen ein. In der 34. Minute musste David Thumberger verletzt das Spielfeld verlassen, für ihn kam Mate Szalka in die Mannschaft. Die Gäste waren bemüht, ihren Stürmer Olivér László Tihanyi in Szene zu setzen, dieser bekam aber bei der kompakt stehenden Abwehr der Gastgeber keine Chance. In der 44. Minute das 2:0, als Julian Salamon ein Missverständnis in der Abwehr der Gäste ausnutzte und kaltblütig einlochte. Mit der 2:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Julian Salamon vollendet seinen Hattrick

Nach dem Seitenwechsel kamen die Auswärtigen besser ins Spiel und lukrierten ihrerseits Tormöglichkeiten, aber diese wurden nicht genutzt. So musste ein Freistoß der Gäste zum Anschlusstreffer herhalten, als der in der 2. Halbzeit eingewechselte Lazar Aizenpreisz sich den Ball in der 83. Minute aus ca. 30 Meter Entfernung zurechtlegte und unter Mithilfe von Goalie Lukas Kugler zappelte das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Einheimischen zum 1:2 Anschlusstreffer. Aber die Hausherren ließen nicht lange mit der Antwort auf sich warten, Julian Salamon verwandelte in der 85. Minute einen Penalty souverän zum 3:1 und das war gleichzeitig der Endstand.

Stimmen zum Spiel

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„So ist der Fußball, vor fünf Wochen sind wir noch auf der Rue de la Kack gewesen, nun läuft es endlich gut für meine Mannschaft, es wurde aber auch Zeit. Wir haben das Spiel beherrscht und verdient gewonnen und fahren am kommenden Wochenende mit viel Selbstvertrauen nach Oberwart.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir haben heute nicht schlecht gespielt, aber saudumme Tore bekommen. Wir waren zeitweise ebenbürtig, haben aber keine guten Torchancen lukriert. Am kommenden Wochenende müssen wir gegen Andau gewinnen, denn wenn es blöd läuft, werden vier Mannschaften aus der Burgenlandliga absteigen.“

