SC Ritzing wahrt Chance auf Platz drei im Ranking, Andau praktisch abgestiegen

Am Samstagnachmittag empfing der Tabellenvorletzte, der FC Andau den SC Ritzing zum Meisterschaftsspiel der 28. Runde in der Burgenlandliga. Für die Hausherren zählte nur ein Sieg, wenn sie den drohenden Abstieg verhindern wollen, die Gäste können mit einem vollen Erfolg den dritten Platz im Ranking absichern. In einem Fußballspiel mit überschaubarem Niveau setzte sich die Furtner-Truppe klar mit 4:1 durch und lässt der Mannschaft aus dem Seewinkel kaum noch Hoffnung für den Verbleib in der Liga.

Blitztor der Hausherren

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, bereits in der 2. Minute konnte Lukas Cambal die Hausherren mit 1:0 in Führung bringen, als die Gäste gedanklich noch nicht auf dem Spielfeld waren. Aber es brauchte nicht lange, bis die Gäste auf Touren kamen. In der 8. Minute setzte Lukas-Stefan Weber zu einem Sturmlauf an und wird im Strafraum der Hausherren unsanft von den Beinen geholt. Schiedsrichter Ermin Bukvic zeigte sofort auf den Punkt und der Strafstoß wurde von Lazar Cvetkovic souverän zum 1:1 Ausgleich verwandelt. Die Gäste blieben am Drücker und in der 34. Minute, ein Superpass von Daniel Wolf erreicht Lukas-Stefan Weber und der fackelte nicht lange herum und fixierte die 2:1 Führung. Ein strammer Schuss der Andauer wurde vom Goalie Ivan Kardum bravourös gehalten, das war auch schon die einzige Halbchance der Hausherren. Bei den Gästen versemmelte Necdet Yörük zwei hochkarätige Torchancen. Mit der 2:1 Führung für Ritzing wurden die Seiten gewechselt.

Ritzing kontrollierte das Spiel

Sechs Minuten nach dem Wiederanpfiff eine Superaktion von Filip Filipovic, der spielt einen Verteidiger der Heimischen schwindelig und knallte anschließend das Spielgerät unter die Latte zum 3:1. Die Gäste kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen auf dem Platz und in der 88. Minute zeigte Necdet Yörük, dass er auch Tore schießen kann und erzielte den 4:1 Endstand mit einem satten Schuss in die Maschen des Gehäuses der Heimischen.

Stimme zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing

„Es war heute kein hochklassiges Spiel, es hat über 30 Grad gehabt und beide Mannschaften litten unter der Hitze, daher war das Niveau der Begegnung überschaubar. Im Großen und Ganzen war ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, bei einem 4:1 Sieg gibt es wenig zu kritisieren.“

