Hattrick von Alexander Hofleitner schickt Kohfidisch ins Tal der Tränen

Details Sonntag, 28. Mai 2023 09:18

Am Samstagnachmittag empfing der ASK Kohfidisch den ASK Klingenbach zum Meisterschaftsspiel der 28. Runde in der Burgenlandliga. Dabei ging es vorwiegend für die Hausherren um wahre Big-Points im Abstiegskampf. Gelingt nun der Dürnbeck-Truppe ein Dreier, würden sich die Heimischen ein wenig Luft gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Dazu kam es in dieser Partie jedoch nicht – Klingenbach behielt nach neunzig Minuten mit 3:1 die Oberhand.

Optische Überlegenheit der Hausherren

Die Vorzeichen für dieses Match waren gegeben, die Heimischen benötigen dringend Punkte, um nicht in den Abstiegsstrudel zu kommen. Sie hatten in den ersten 20 Minuten eine optische Überlegenheit, konnten daraus aber keine Torchancen kreieren. In der 25. Minute, ein schöner Konter der Gäste über David Eisner, Erich Petrilak und Frantisek Lady, der von der Seite einen zielgenauen Stanglpass auf Alexander Hofleitner spielt und der hatte keine Mühe, zur 1:0 Führung einzulochen. In der Folge gab es noch einen Treffer von Erich Petrilak, dieser wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Auch die Hausherren hatten Mitte der ersten Halbzeit eine hochkarätige Tormöglichkeit, aber Alexander Hofleitner schlägt das Spielgerät von der Torlinie weg. In der 44. Minute erwarteten die Spieler der Gäste nach einem Foulspiel den Pfiff vom Schiri, der aber ausblieb und die Hausherren nutzten diese Verwirrung aus und erzielten durch Tim Schreiber den Ausgleich. Mit diesen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach macht den Sack zu

In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren ein leichtes Übergewicht, die Gäste waren aber durch Konterfußball gefährlich. Einige gute Tormöglichkeiten wurden von Alexander Hofleitner, Frantisek Lady und Jonas Kilian Ivancsits vergeben, ehe in der 77. Minute ein Superpass von Marco Laubner in die Tiefe auf die Reise geht, Alexander Hofleitner nahm das Zuspiel gekonnt an und es hieß 2:1 für die Gäste. Zehn Minuten später machte die Hatzl-Truppe den Deckel drauf, dieses Mal war es Erich Petrilak, der den Pass in die Tiefe losschickte und Goalgetter Hofleitner netzt mit seinem Hattrick zum 3:1 ein.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„In der zweiten Halbzeit wollten wir auf Sieg spielen und das hat den Klingenbacher in die Karten gespielt und die waren mit Konterfußball sehr gefährlich. Wir hätten aufgrund unserer Leistung in der zweiten Spielhälfte einen Punkt verdient, leider haben wir es nicht geschafft, denn der verlorene Punkt kann im Abstiegskampf wichtig sein. Wir haben es jetzt in den kommenden zwei Begegnungen selbst in der Hand, dem Abstieg zu entrinnen.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir wussten von der Ausgangslage her, dass Kohfidisch dringendst Punkte benötigt und die Initiative ergreifen muss. Nachdem wir in der letzten Woche vier Tore kassiert haben, war unser Bestreben, die Abwehr zu konsolidieren. Dieses Vorhaben ist uns gut gelungen und anhand unserer Torchancen war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

