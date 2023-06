Die blütenweiße Weste ist futsch: Oberwart verliert gegen Deutschkreutz

Details Samstag, 03. Juni 2023 09:14

Eine unglaublich beeindruckende Serie in der Burgenlandliga ist gestern geendet, als sich der SV Oberwart nach 24 ungeschlagenen Partien in Serie gegen den FC Deutschkreutz geschlagen geben musste. Der scheidenden Trainer Michael Pittnauer kann sich ans Revers heften, dem Tabellenführer nach 24 ungeschlagenen Matches wieder eine Niederlage zugefügt zu haben. Für Oberwart ist diese Niederlage kein Beinbruch, für Trainer Patrick schade, dass er die Frühjahrssaison mit keiner blütenweißen Weste beenden konnte.

Die Gäste gingen in Führung

Die Hausherren begannen mit einem gefälligen Fußball, hatten ein leichtes Übergewicht auf dem Spielfeld und warteten auf ihre erste Torchance. Gegen die kompakt stehenden Gäste taten sich die Einheimischen schwer, zu einer zwingenden Torchance zu kommen, es gab etliche Torannäherungen, aber ohne zu einer wirklichen Torchance zu kommen. Die Gäste spielten einen gepflegten Defensivfußball und setzten immer zu kleinen Nadelstichen an. In der 36. Minute kam Danijel Trajilovic ca. 25 Meter vor dem Kasten der Gastgeber zum Ball und sein Geschoss schlug unhaltbar im Kasten des Gehäuses der Heimischen zur 1:0 Führung ein. Mit dieser knappen 1:0 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Danijel Trajilovic mit seinem zweiten Treffer

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen auf dem Rasen, die Hausherren waren weiterhin überlegen und die Auswärtigen warteten auf eine Konterchance. In der 69. Minute kommt Stefan Wessely ans Leder und sein Schuss schlägt zum 1:1 Ausgleich im Tor der Auswärtigen ein. In dieser Phase hatte Goalgetter Thomas Herrklotz mit einem Lattenschuss Pech. In der 76. Minuten, ein schön vorgetragener Angriff der Gäste über Mate Szalka, Tobias Szaffich und Julian Salamon, das Leder kommt zu Danijel Trajilovic und der knallt mir seiner enormen Schusstechnik das Leder unhaltbar ins Kreuzeck des Kastens der Heimischen. Kurz vor dem Spielende versemmelte der eingewechselte Dominik Doleschal die Chance für die Hausherren zum Ausgleich, als er allein vor dem Goalie der Gäste das Leder nicht im Tor unterbringen konnte. Mit diesem Sieg prolongierten die Auswärtigen ihren Erfolgslauf.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, Koordinator Sport, SV Klöcher Bau Oberwart:

„Das war heute ein Spiel, das kann auf diese oder jene Weise ausgehen. Wir hatten spielerische Vorteile, leider hatte der letzte Pass im Strafraum des Gegners nicht geklappt. Für uns ist die heutige Niederlage kein Weltuntergang, wir haben ein Spiel verloren und wissen nun nach der langen Serie ohne eine Niederlage, wie es sich anfühlt, als Verlierer vom Platz zu gehen.“

Michael Pittnauer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Mein Co-Trainer David Lämmermeyer und ich haben uns heute einen Matchplan zurechtgelegt, da wir über die Spielstärke des Gegners gewusst haben. Wir von Beginn waren wir defensiv eingestellt, in der eigenen Spielhälfte haben wir zum Attackieren begonnen, um Umschaltmomente zu nutzen und das haben die Jungs heute hervorragend umgesetzt. Es war heute ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

