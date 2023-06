Heimstark! ASK Horitschon lässt SV Leithaprodersdorf keine Chance

Details Sonntag, 04. Juni 2023 11:12

In der 29. Runde der Burgenlandliga empfing der ASK Horitschon den viertplatzierten SV Leithaprodersdorf. Die Gastgeber waren zuletzt gut in Form, von den letzten neun Spielen konnte man sechs gewinnen, zwei gingen verloren, eines endete mit einem Remis. Die Gäste konnten nach einem kleinen Zwischentief zuletzt gegen Schattendorf gewinnen und haben noch immer den dritten Tabellenrang im Endklassement im Visier.

Hausherren waren optisch überlegen

Bereits in der 5. Minute der erste Abschluss der Gäste. Nach schöner Kombination über Paul Eder und Toptorjäger Noel Kustor ist es Tobias Beran, der mit dem stärkeren linken Fuß über das Tor schießt. Fünf Minuten später fast ein Eigentor der Gäste, Simeon Markhardt schießt auf das eigene Tor, trifft die Oberkante des Tornetzes. Das Spiel nimmt nun Fahrt auf, hohes Tempo der beiden Mannschaften, aber keine hochkarätigen Torchancen. In der 20. Minute köpft Michael Wölfer ans Außennetz, die erste zwingende Torchance in dieser Begegnung. Kurz vor dem Pausenpfiff der erste Treffer in diesem Match, Sebastian Trenkmann setzt sich gegen fünf Spieler der Gäste durch, sein erster Versuch, den Ball ins Tor der Auswärtigen zu schießen, scheiterte am Goalie der Gäste. Den Abpraller nimmt er geschickt an und ein zielgenauer Querpass kommt zu Rene Maschler und der bedankt sich mit dem 1:0 Führungstreffer für die Hausherren. Mit der knappen 1:0 Führung wurden die Seiten gewechselt.

Gastgeber brachten den Sieg gekonnt über die Runden

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die aktivere Mannschaft und in der 55. Minute ein wohltemperierter Eckball von Nico Wessely erreicht seinen Kapitän Phillip Wessely und der köpft unhaltbar, für den Goalie der Leithaprodersdorfer das Spielgerät in die Maschen der Auswärtigen zur 2:0 Führung. In der 73. Minute schickt Schiedsrichter Robert Gruben den Leithaprodersdorfer Spieler Leotrim Saliji nach einer Tätlichkeit mit der Roten Karte vorzeitig zum Duschen. Die Heimischen brachten den 2:0 Erfolg souverän über die Runden und setzen ihren Erfolgslauf fort.

Stimme zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Spielerisch waren wir eindeutig die bessere Mannschaft, haben allerdings lange Zeit für den ersten Treffer benötigt. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und wir haben verdient gewonnen. Aber wie schon in den letzten Spielen hat öfter der letzte Pass gefehlt. Ich wollte seit meiner Übernahme der Mannschaft, den fünften Heimsieg erringen und das ist uns auch gelungen.“

