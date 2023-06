Big Points im Abstiegskampf – USVS Hausbauführer Rudersdorf besiegt Sankt Margarethen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 11:18

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf empfing am Samstagnachmittag den SV Sankt Margarethen zum Meisterschaftsspiel der 29. Runde in der Burgenlandliga. Vor heimischem Publikum wollten die Südburgenländer einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Man stand auch in gewisser Weise unter Zugzwang, würde doch alles andere als ein Sieg wohl jegliche Hoffnungen auf den Klassenerhalt zunichtemachen. Letztlich erfüllte man die Pflicht und rang den Kontrahenten souverän mit 3:1 nieder.

Die Hausherren waren überlegen

Von Beginn an hatten die Hausherren ein leichtes Übergewicht auf dem Platz und beherrschten das Spielgeschehen. In der 17. Minute die 1:0 Führung für die Hausherren, als Ibrahim Sahin an der Strafraumgrenze an den Ball kam und sein wuchtiger Schuss kann vom Goalie der Gäste nicht mehr pariert werden. Bis zum Halbzeitpfiff gab es auf beiden Seiten keine weiteren bemerkenswerten Aktionen, sodass mit der knappen 1:0 Führung der Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Mit dem 3:0 war der Deckel drauf

Am Spielgeschehen ändere sich auch ich der zweiten Halbzeit nicht viel, die Hausherren blieben am Drücker, von den Gäste kam in offensiver Hinsicht einfach zu wenig. So war es dann auch nicht verwunderlich, als in der 57. Minuten der zweite Treffer für die Hausherren fiel. Als nach einem weiten Pass über das halbe Spielfeld Flamur Muleci im Gästestrafraum an das Spielgerät kam und kaltschnäuzig den Ball flach im kurzen Eck zum 2:0 versenkte. Die Hausherren marschierten weiter und wurden in der 70. Minute für ihre Offensivbemühungen belohnt. Fabian Wonisch mit einer Traumflanke aus dem Halbfeld zu Ibo Sahin und der lässt sich die Chance nicht entgehen, per Kopf auf 3:0 zu erhöhen. In der 81. Minute kamen die Gäste durch Tobias Steiner zum 1:3 Ehrentreffer, der Sieg war auch nach diesem Anschlusstreffer für die Einheimischen nicht gefährdet. Die Hausherren haben mit diesem Sieg ihre Hausaufgabe erfüllt, nun schaut man gespannt auf die Ergebnisse der 2. Liga, wer alles in die Regionalliga Ost kommt.

Stimme zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, die haben wieder eine hervorragende Leistung gezeigt und in keiner Minute habe ich an dem Sieg gezweifelt. Mit dem 3:0 war der Deckel drauf und wir haben den Sieg gekonnt über die Runden gebracht.“

