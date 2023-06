FC Andau feiert glücklichen Last-Minute-Sieg in Markt Allhau

Details Sonntag, 04. Juni 2023 11:23

Zu einem Duell der Burgenlandliga mit weitreichender Bedeutung kam es gestern im Südburgenland, als der UFC Markt Allhau den FC Andau empfing. Die Gäste hatten nichts mehr zu verlieren und gingen ohne Druck in dieses Match. Die Hausherren gingen verletzungsbedingt mit einer Rumpfmannschaft in diese Partie und mussten durch einen Lucky-Punch der Gäste die vierte Niederlage in Serie einstecken. Mit einem Sieg im letzten Saisonspiel in Güssing könnte man den Abstieg entkommen.

Spannende erste Halbzeit

Die Zuschauer bekamen in den ersten 15 Minuten eine ausgeglichene Partie zu sehen, mit Torchancen auf beiden Seiten. In der 20. Minute kommt Maximilian Pfeiffer im Strafraum der Gäste zum Schuss, aber das Leder zischt am rechten Pfosten vorbei. In der 28. Minute, Maximilian Mikula sieht Sascha Peck und spielt ihm das Leder zu, der nimmt den Ball gekonnt an und läuft in Allhauer Richtung Tor, aber Goalie Florian Tripaum kommt heraus und holt sich das Leder. In Minute 36 rennt Olivér László Tihanyi allein aufs Tor der Gäste und Torwart Juraj Hajduch kann die Situation klären. Trotz der guten beidseitigen Torchancen wurden die Seiten mit dem torlosen Remis gewechselt.

Spätes Tor besiegelt die Niederlage der Hausherren

Nach dem Seitenwechsel war es wieder Olivér László Tihanyi mit der ersten Tormöglichkeit, als er einen Freistoß an die Latte hämmerte(52.). Mit Dauer des Spieles kamen die Gäste immer besser in Fahrt, lukrierten ihrerseits einige gute Tormöglichkeiten. So war es in der 85. Minute Maximilian Mikula, der ein Zuspiel von Richard Lasik annahm und in den Strafraum der Hausherren marschierte, er zieht mit links ab, aber ein Verteidiger der Hausherren kann diesen Schuss blocken. In der 88. Minute war es dann so weit, die Gäste gingen durch Maximilian Mikula mit dem Lucky-Punch mit 1:0 in Führung und brachten den Sieg sicher über die Runden.

Stimme zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

"Wir haben von der Schwere der heutigen Aufgabe gewusst, sind aber von Anfang an nicht so richtig in das Spiel gekommen. Wir haben in der ersten Halbzeit gute Tormöglichkeiten gehabt, konnten diese aber nicht verwerten. In der zweiten Halbzeit ist uns die Zeit davongelaufen, meine Mannschaft hat alles versucht, aber es waren teils untaugliche Mittel, die zu einem Tor hätte führen können. Alles in allem war es heute ein rabenschwarzer Tag für uns."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei