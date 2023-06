„Lucky Punch“ führte zum Pinkafelder Auswärtssieg

Details Sonntag, 04. Juni 2023 11:27

In der 29. Runde der Burgenlandliga empfing der Abstiegskandidat SV Schattendorf den FC Pinkalfeld am Samstagnachmittag zum Meisterschaftsspiel. Für Schattendorf geht es in diesem Spiel um wichtige Punkte. Während die Gäste um den dritten Tabellenplatz kämpfen, spielen die Hausherren gegen den Abstieg. Das Spiel war wie zu erwarten eine Defensivschlacht, in der sich Pinkafeld am Ende mit einem Lucky-Punch knapp mit 2:1 durchsetzen konnte. Für die die Gastgeber wird die Lage dadurch zunehmend düster.

Frühes Tor der Gäste

Die Gäste begannen die Begegnung, wie man es von ihnen erwartet hatte, mit guten Spielzügen kamen sie immer in die Nähe des Strafraumes der Hausherren. In der 6. Minute war es dann so weit, eine Freistoßflanke von Christoph Saurer kommt in den Strafraum geflogen, Lukas Wenninger schraubt sich am höchsten und nickt zur 1:0 Führung ein. In der 15. Minute die Antwort der Hausherren, nach einer wohltemperierten Flanke kann Gerhard Karner das Leder per Kopf im Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen unterbringen. Nun war die Partie offener, beide Mannschaften drängten auf den nächsten Treffer, der ihnen aber bis zum Pausenpfiff nicht gelingen sollte. Somit wurden mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt.

Lucky Punch für Pinkafeld

In der zweiten Halbzeit verflachte die Begegnung zusehends, aber es gab gelegentliche Torraumszenen. So in der 59. Minute, ein Volleyschuss von Christoph Saurer wird gut vom Schattendorfer-Goalie Bernhardt pariert, welcher sich auch bei der darauffolgenden Ecke nach einem Abschluss von Jan Röhrling aus kurzer Distanz auszeichnen kann. Im Anschluss daran gab es drei Tore der Pinkafelder, welche wegen Abseits nicht gegeben wurden. In der 80. Minute hatte Jakob Waldherr die Chance, die Auswärtigen in Führung zu schießen, aber er vergab diese Möglichkeit. In der 90. Minute legte sich Freistoß-Flanken-Spezialist Christoph Saurer das Leder zurecht und seine Hereingabe erreicht Hannes Gamperl und der machte mit dem Kopf den Lucky Punch zum 2:1 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Durch das späte Tor, was wir bekommen haben, können wir nur noch auf ein Wunder oder einer besonderen Konstellation hoffen. Wir haben gegen Pinkafeld alles Menschenmögliche versucht, die Stimmung auf dem Platz war gut, aber haben dann nach zwei Standards die Tore bekommen. Wie schon in den letzten drei Begegnungen haben wir in den Schlussminuten die Gegentreffer bekommen, darum ist es kein Wunder, dass wir so weit unten stehen. Absolut kein Vorwurf der Mannschaft, denn wie wir Pinkalfeld bekämpft haben, war sehenswert.“

Benjamin Posch, Trainer FC Pinkafeld:

„Man kann das heutige Spiel unter der Kategorie ‚Sommerfußball‘ einordnen. In der ersten Halbzeit war das Match noch einigermaßen anschaulich, in Spielhälfte zwei war es kein fußballerischer Leckerbissen, das Niveau war überschaubar. Wir haben drei Abseitstore geschossen, wo ich bei einem oder zwei Treffern nicht sicher war, ob sie wirklich Abseits waren. Schlussendlich geht der Sieg am Ende des Tages aufgrund unserer guten Gesamtleistung in Ordnung.“

