Wasserball in der LeithArena: Gerechtes Remis zwischen Leithaprodersdorf und Klingenbach

Obwohl es für den SV Leithaprodersdorf und dem ASK Klingenbach in tabellarischer Hinsicht nicht mehr um allzu viel ging, sorgte das Spiel in der Burgenlandliga aufgrund der spielerischen Stärke beider Mannschaften doch für mächtig Brisanz. Am Ende brachte diese Begegnung keinen Sieger hervor, es trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten 1:1 Unentschieden.

Widrige Platzverhältnisse.

Vor dem Spielbeginn setzte ein Gewitter das Spielfeld unter Wasser, sodass es fast kein reguläres Fußballspiel wurde. Am Platz standen teilweise große Wasserlacken, sodass ein Kombination-Spiel zeitweise nicht möglich war. In der 15. Minute zeigte Schiedsrichter Dursun Tosun auf den Punkt, als Benjamin Petö im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht wurde. Der Penalty von Noel Kustor wurde aber eine Beute vom Torhüter der Gäste, Stefan Schuller, der das Leder aus der Ecke fischte. Vier Minuten später, nach einem Freistoß von Phillip Grafl verlängert Alexander Hofleitner per Kopf, Filip Chromy kommt an den Ball, bringt diesen jedoch aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. In der 31. Minute musste der Goalgetter der Gäste, Alexander Hofleitner, verletzte vom Platz gehen. In der 41. Minute hatten die Gäste eine weitere gute Tormöglichkeit, Marco Laubner mit einem super Chipball über Michael Wölfer, Erich Petrilak scheitert dann aber an Schlussmann der Heimischen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach hatte mehr Torchancen

Gleich nach Wiederbeginn eine große Tormöglichkeit der Gäste, nach einem Zuspiel von Frantisek Lady bringt Jacub Valek per Stanglpass den Ball zur Mitte, wo Marco Laubner steht, aber eine Wasserlacke stoppte den Ball, der nun langes zum Goalie der Hausherren kullerte. In der 56. Minute der Führungstreffer der Hausherren, als Benjamin Petö eine Flanke zum 1:0 verwertete. Das Spiel blieb weiterhin zerfahren, es gab nur Zufallstorchancen, in der 88. Minute bekommt Jacub Valek das Leder an der Strafraumgrenze zugespielt, der hämmert mit voller Wucht das Leder in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zum 1:1 Ausgleich, was gleichzeitig der Endstand war.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach

„Das heutige Spiel war an der Grenze der Regularität, aufgrund des Gewitters waren viele Wasserlacken auf dem Spielfeld und das Spielgerät blieb immer darin stecken. Aber das Gute daran ist, dass die Meisterschaft jetzt vorbei ist. Es war ein kampfbetontes Spiel mit einem späten Ausgleich für uns, der meines Erachtens den gezeigten Leistungen beider Mannschaften auch gerecht war.“

