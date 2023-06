SC Ritzing fährt zum Saisonabschluss souveränen Auswärtssieg gegen den ASK Kohfidisch ein.

Details Samstag, 10. Juni 2023 09:19

Nach dem überraschenden Sieg gegen den klar besser klassierte SC Bad Sauerbrunn ging der ASK Kohfidisch mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Heimspiel der Burgenlandliga gegen den SC Ritzing. Die Gäste erwiesen sich zu stark für die Hausherren und besiegte diese mit 4:1, die aber dank des letzten Sieges in Bad Sauerbrunn mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

Blitz-Eigentor der Hausherren

Auf einem nicht leicht bespielbaren Platz, der Rasen konnte aufgrund des vielen Regen nicht geschnitten werden, versuchten beide Mannschaften, ein einigermaßen gutes Fußballspiel den zahlreichen Zuschauern zu bieten. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, bereits in der ersten Minute landete das Leder im Tor der Heimischen, als Bence Vajda das Spielgerät unglücklicherweise ins eigene Tor zum 0:1 lenkte.(2.) In der weiteren Folge hatten die Gäste weitere gute Tor-Möglichkeiten, aber Martin Gander konnte zweimal das Leder in aussichtsreicher Position nicht im Gehäuse der Heimischen unterbringen. So dauerte es bis zur 40. Minute, als Filip Filipovic hervorragend freigespielt wurde und zum 2:0 einnetzte. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, sodass mit der 2:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Ritzing machte den Sack zu

Nach der Halbzeitpause kamen die Hausherren mit mehr Elan aus der Kabine und zeigten einen guten Offensivfußball, der in der 57. Minute belohnt wurde, als Philipp Toth nach einer schönen Einzelaktion das Leder im Kasten der Gäste zum 1:2 Anschlusstreffer unterbrachte. Aber nur 10 Minuten später machte Filip Filipovic mit seinem sehenswerten zweiten Treffer zum 3:1 die Hoffnungen der Heimischen zunichte, doch noch den Ausgleich zu erzielen. In der Folge hatten die Hausherren noch einen Schuss an die Außenstange zu verzeichnen, aber Martin Gander schaffte es in seinem vierten Versuch, das Leder endlich im Tor der Hausherren zu versenken und fixierte in der 83. Minute den 4:1 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war ein blöder Start meiner Mannschaft mit dem Eigentor in der zweiten Minute, in der zweiten Halbzeit waren wir zeitweise ebenbürtig, aber schlussendlich waren die Gäste heute zu stark für uns.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Der Platz war heute schlecht zu bespielen, er war sehr tief und ließ kaum gute Kombinationen zu. Wir hätten heute schon in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden müssen, Martin Gander hat zwei hochkarätige Torchancen vergeben. Zusammenfassend war es für meine Mannschaft ein versöhnlicher Abschluss der Meisterschaft.“

