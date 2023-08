Ungefährdeter 3:0-Heimsieg von Siegendorf gegen Halbturn

Details Samstag, 12. August 2023 10:42

Der ASV Siegendorf empfing den USV Halbturn zum Meisterschaftsspiel der 2. Runde in der Burgenlandliga. Nach dem glücklichen 3:2 Sieg am letzten Wochenende gegen Sankt Margarethen drehten die Hausherren voll auf und ließen dem Liga-Neuling nicht den Hauch einer Chance und fertigten ihn mit 3:0 ab. Bitter für Halbturn, die zweite Niederlage im zweiten Spiel in der Liga.

Die Hausherren waren überlegen

Von Beginn an beherrschten die Hausherren die Begegnung und ließen die Gäste kaum zum Zug kommen. In der 15. Minute, ein langer Ball erreicht Lukas Secco und der vollendete kaltschnäuzig zur 1:0 Führung für die Heimischen. In der 34. Minute vollzog Trainer Nikolas Schilhan einen Spielerwechsel, für den dunkelrot gefährdeten Deni Stoilov kam Tarik Akbiyik ins Spiel. Das Match ging weiter in Richtung Halbturner Tor, aber in der 38. Minute hatte Marco Hofmann das 1:1 vor den Füßen, er scheiterte an dem ausgezeichneten Torhüter der Hausherren, Brúnó Péter Horváth. In der 42. Minute machte es Mario Stefel besser, super angespielt von Lukas Grozurek nimmt es das Leder gekonnt an und mit einem knallharten Schuss erhöhte er auf 2:0. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf schaltet einen Gang zurück

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, die Hausherren stürmten und Halbturn verteidigte. Bereits in der 54. Minute das 3:0, Lukas Grozurek wird in der Box angespielt, fackelte nicht lange herum und der Ball landete im Gehäuse der Gäste. Ab der 60. Minute schalteten die Heimischen in Anbetracht des schweren Nachtragsspieles am Dienstag in St. Margarethen einen Gang zurück und die Auswärtigen konnten die Partie offener gestalten, aber ohne zu zwingende Torchancen zu kommen.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir haben über die gesamte Spielzeit circa 80 bis 90 Prozent Ballbesitz gehabt, Halbturn hat nur verteidigt und hat ihren gefährlichsten Stürmer, Marco Hoffmann, allein im Sturm gelassen, der aber eine gute Tormöglichkeit hatte. Nach dem 3:0 haben wir einen Gang zurückgeschaltet, um Kräfte zu schonen für das kommende Spiel am Dienstag gegen Sankt Margarethen.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Es war das erwartet schwere Spiel, wir waren die ersten 70 Minuten unter Dauerdruck, einzig mein Sohn Marco hatte eine gute Torchance, den 1:1 Ausgleich zu erzielen.“

