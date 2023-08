Lucky Punch von David Korherr: Pinkafeld besiegt Kohfidisch mit 2:1

Details Sonntag, 20. August 2023 10:28

Der aktuelle Tabellenführer, der ASK Kohfidisch empfing am Samstagnachmittag in der 3. Runde der Burgenlandliga den SC Pinkafeld. Während sich die Hausherren in einem Flow befinden, setzte es für die Halwachs-Truppe eine empfindliche Heimniederlage im Nachtragsspiel gegen Klingenbach. In einer spannenden und kampfbetonten Begegnung hatten die Gäste mit dem Lucky-Punch in der Nachspielzeit das bessere Ende für sich und konnten die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Torlose erste Halbzeit

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit offenem Visier, es gab einige Angriffsversuche auf beiden Seiten, eine gute Torchance hatte Christoph Schaffer für die Hausherren, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. In der 32. Minute sah der Kohfidischer Spieler Jonas Johann Herczeg nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und konnte sich vorzeitig zum Duschen verabschieden. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es noch sogenannte Halbchancen auf beiden Seiten, aber Tore wollte keine fallen. Das einzige Tor für Pinkafeld, war nicht regulär, der Schiedsrichter gab nach Rücksprache mit dem Linienrichter Abseits. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Pinkafeld mit Lucky Punch

In der zweiten Halbzeit schwappte das Spiel so hin und her, ohne zwingenden Torchancen, bis in der 64. Minute Julian Binder im Strafraum gefoult wurde und er selbst verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung für die Hausherren. Aber lange währte die Freude der Hausherren nicht, denn im Gegenzug war es Freistoßspezialist Christoph Saurer, der einen Freistoß aus ca. 35 Meter vor das Gehäuse der Heimischen zirkelte und der Ball flog über Freund und Feind hinweg ins lange Eck zum 1:1 Ausgleich. Nach diesem Treffer erspielten sich die Gäste eine Überlegenheit, hatten etliche Torchancen, unter anderem durch Christoph Saurer, Jonathan Pahr mit einem Lattentreffer, die aber nicht verwertet wurden. So war es in der 94. Minute ein Corner, der von Goalgetter David Korherr zum 2:1 mit dem Lucky Punch verwertet wurde.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Vorige Woche haben wir den Lucky Punch in Bad Sauerbrunn auf unserer Seite gehabt, heute haben wir ihn bekommen. Trotz der Niederlage hatte meine Mannschaft eine ausgezeichnete Leistung gezeigt, dafür gebührt ihr ein großes Pauschallob.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir haben das Spiel hervorragend begonnen, waren mit einigen Umschaltmomenten gefährlich, hatten sogar ein Tor erzielt, das uns aber wegen Abseits aberkannt wurde. Nach dem Ausgleichstreffer waren wir die spielbestimmende Mannschaft und hätten schon früher in Führung gehen können. Alles in allem war es ein verdienter Sieg meiner Truppe.“

