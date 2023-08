Bad Sauerbrunn feiert Sieg in intensivem Spiel gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 20. August 2023 11:23

Zum Abschluss des 3. Spieltages in der Burgenlandliga kam es am Samstagabend noch zum Duell zwischen dem USVS Hausbauführer Rudersdorf und dem SC Bad Sauerbrunn. Während die Hausherren einen überraschenden Punktegewinn gegen Parndorf verbuchen konnten, verloren die Gäste ihr Heimspiel gegen Kohfidisch. In einem dramatischen Spiel, gespickt von katastrophalen Schiedsrichter Fehl-Entscheidungen, hatte die Kremser-Elf am Ende mit 3:2 die Nase vorn. Nach der gezeigten Leistung hätte sich Rudersdorf zumindest einen Punkt verdient.

Die Hausherren waren am Drücker

In den Anfangsminuten hatten die Hausherren mehr vom Spiel und kamen zu guten Tormöglichkeiten. In der 19. Minute war es Ibrahim Sahin, der ein Doppelpassspiel mit Fabian Wonisch zur 1:0 Führung für die Hausherren abschloss. In der 26. Minute die Antwort der Gäste, nach einer Hereingabe von rechts kann die Abwehr nicht klären und Tomislav Ivanovic vollendet zum 1:1 Ausgleich. In Minute 33 eine Top-Gelegenheit für Rudersdorf, Ibrahim Sahin läuft allein auf den Kasten der Gäste zu, der Tormann kann sich auszeichnen und kann das Leder abwehren. Kurz vor dem Pausenpfiff war es wieder Ibrahim Sahin, der nach einer Vorlage (Heber in den 5-Meter-Raum) von Flamur Muleci das Spielgerät über die Linie drückt zur 2:1 Führung der Heimischen. Mit der knappen 2:1 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Schnelles Tor nach Wiederbeginn

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, trug sich Michal Kozak mit seinem Treffer zum 2:2 Ausgleich in die Torschützenliste ein.(46.) In der 57. Minute zeigte Schiedsrichter Bernhard Luef Flamur Muleci die Rote Karte für eine angebliche Beleidigung, die aber niemand gehört hat. In der 69. Minute durfte der Bad Sauerbrunner Spieler Philipp Puchegger wegen wiederholtem Foulspiel mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen. Die Hausherren hatten noch weitere hochkarätige Torchancen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. In der 82. Minute der Siegestreffer für die Gäste, Michal Kozak mit einem Schuss in den Winkel – unhaltbar – ein schönes Tor zum 3:2 Endstand. In der 85. Minute sah der Spieler der Gäste, Thomas Piermayr, die Rote Karte vom zartbesaiteten Schiri wegen Beleidigung.

Stimme zum Spiel:

Alfred Horvath, Trainer USVS Rudersdorf:

„Es war eine sehr spannende Burgenlandliga-Partie mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Wir sind zweimal in Führung gegangen, haben aber trotzdem verloren, weil wir noch etwas grün hinter den Ohren waren. Letztlich wäre ein Remis gerecht gewesen.“

