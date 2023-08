Interessante Nullnummer zwischen Ritzing und Deutschkreutz

Details Samstag, 26. August 2023 10:02

Der SC Ritzing empfing am Freitagabend in der 4. Runde der Burgenlandliga den FC Deutschkreutz. Beide Mannschaften sind bislang hinter ihren Erwartungen geblieben, während die Hausherren nicht so richtig aus den Startlöchern kommen, kämpft die Benes-Truppe mit dem Verletzungsteufel. In einem Spiel, indem beide Mannschaften versuchten, ihren zweiten Sieg zu erringen, gab es viele Tormöglichkeiten, aber den Stürmer fehlte einfach das Zielwasser.

Kampfbetontes Spiel beider Mannschaften

Dass ein Fußballspiel auch ohne Treffer interessant sein kann, zeigten heute beide Mannschaften, aber es fehlten die Tore wie das Salz in der Suppe. Die Heimischen hatten in der ersten Halbzeit gute Tormöglichkeiten durch Filip Filipovic, der sich auf der rechten Seite durch tankte, aber das Leder nicht im Tor der Gäste unterbrachte. Einmal versuchte es Lazar Cvetkovic von der Mittellinie, als er sah, dass der Goalie der Gäste zu weit vor seinem Kasten stand, das Leder ging haarscharf an der Oberkante des Gehäuses der Gäste vorbei. Die größte Torchance hatten die Hausherren, als Martin Gander nach einem Angriff in Überzahl das Leder nicht zielgenau in die Mitte spielen konnte. Die Gäste verzeichneten Tormöglichkeiten von David Thumberger und Danijel Trajilovic, dessen Schuss von Goalie der Heimischen aus dem Kreuzeck gefischt wurde. So wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Das Match verflachte zusehends

In der zweiten Halbzeit mussten die Spieler der großen Hitze Tribut zahlen, das Spiel verflachte zusehends und viele Aktionen fanden im Mittelfeld statt. Zum Ende der Begegnung kamen die Gäste noch zu zwei Torchancen, besonders David Thumberger hatte den Lucky Punch vor den Füßen, aber er drosch das Leder über das Gehäuse der Heimischen.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„In der ersten Halbzeit haben wir die besseren Torchancen gehabt, es waren sogar einige hochkarätige dabei. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden auch noch Tormöglichkeiten heraus gespielt, aber in weiterer Folge verflachte das Spiel und es wurde ein Mittelfeldgeplänkel. Wir lassen zurzeit zu viele Torchancen liegen, aber einmal wird sich das auch ändern.“

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Uns haben noch immer fünf Leistungsträger gefehlt, aber meine Mannschaft hat eine gute, geschlossene Leistung gezeigt und wir haben uns den Punkt redlich verdient. In der Schlussminute hätten wir noch den Lucky Punch setzen können, aber es hat nicht sein sollen.“

