ASK Kohfidisch holt beim ASK Marz ein Unentschieden

Details Samstag, 26. August 2023 10:35

In der vierten Runde der Burgenlandliga am Freitagabend hatte der ASK Marz den ASK Kohfidisch zu Gast. Die Gäste hatten bislang bereits sechs Punkte auf ihrem Konto, der Aufsteiger musste sich mit einem Zähler begnügen. In einem kampfbetonten Match verzeichneten die Hausherren eine Mehrzahl an Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten, sodass es letztlich wieder nur ein Punkt auf dem Habenkonto landete.

Marz dominierte die erste Halbzeit

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit offenem Visier, es gab viele Torraumszenen, die meisten hatten die Hausherren zu verzeichnen. In der 23. Minute liegt die Marzer Führung nach einem Doppelpassspiel in der Luft. Bojan Brezovac auf Artúr Benes, dieser wieder zurück auf ersteren, der noch mal ablegt und Benes seinen Lupfer über das Tor befördert. In der 45. Minute, Marz mit einer Vier-gegen-Zwei Situation, diese schlampig zu Ende gespielt wird und es einen Eckball gibt. Aus diesem Corner resultierte die 1:0-Führung für die Heimischen, eine butterweiche Flanke von Mathias Wollmann findet genau den Kopf von Filip Skala, dessen Kopfball in der langen Ecke hineinfällt. Mit dieser knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

Zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Riesenchance für Phillip Toth, der kann das Leder aber nicht im leeren Tor der Hausherren unterbringen(46.). Aber nur vier Minuten später dann doch der Ausgleichstreffer der Gäste, eine Freistoß-Flanke von links geht an Freund und Feind vorbei, an dessen Ende steht Gyula Angyal, der seinen Klärungsversuch leider aus Sicht der Marzer im eigenen Tor zum 1:1 unterbringt. In Minute 62 kommt eine maßgeschneiderte Flanke von Philip Skala auf Radomir Jovanovic, der am zweiten Pfosten steht, aber nur die Stange trifft. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es noch einige Tormöglichkeiten für beide Teams, aber weitere Tore wollte nicht mehr gelingen.

Stimmen zum Spiel

Dadi Ursman Maxell, Trainer ASK Marz:

„Wir waren insgesamt gesehen die bessere Mannschaft, bedauerlicherweise haben wir zwei Punkte verschenkt, denn wir haben viele hochkarätige Torchancen vergeben, es wäre für uns mehr drinnen gewesen. Zu allem Unglück fabrizierten wir noch ein Eigentor. Im Großen und Ganzen gesehen geht unsere Formkurve nach oben, wir sind in der Landesliga angekommen.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Wir sind die ersten Minuten relativ gut in das Spiel gekommen, haben dann aber unerklärlicherweise den Faden verloren, sodass die Marzer das Spiel kontrolliert haben. In der zweiten Halbzeit waren wir ebenbürtig und haben das Remis mit einer guten Mannschaftsleistung verdient, zumal wir ersatzgeschwächt antreten mussten.“

