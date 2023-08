Last-Minute-Sieg von Bad Sauerbrunn gegen Schattendorf

Details Sonntag, 27. August 2023 10:03

In der vierten Runde der Burgenlandliga am Samstagabend hatte der SC Bad Sauerbrunn den punktelosen SV Schattendorf im Wetterkreuzstadion zu Gast. Man durfte gespannt sein, wie sich die Gäste nach der 1:5 Heimschlappe gegen Horitschon präsentieren werden und ob die Hausherren ihren 3:2 Erfolg in Rudersdorf bestätigen können. Die Gäste erwiesen sich als ebenbürtiger Gegner und hatten, wie es so oft im Fußball passiert, das Pech, als Tabellenletzter in der Nachspiel-Zeit den Lucky Punch zu kassieren.

Offener Schlagabtausch beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen offensiv die Begegnung, jede versuchte sofort in Führung zu gehen, was zu vielen Torraumszenen führte. In der 21. Minute, ein schön herausgespielter Angriff der Gäste auf der rechten Seite, eine Zuckerflanke in den Strafraum der Hausherren und Mario Seckel war zur Stelle und lochte zur 1:0 Führung für die Gäste ein. Zehn Minuten später ein weiter Pass von Sebastian Tisch auf Marco Dominkus, der rennt auf den Goalie der Auswärtigen zu, spielt quer zu Goalgetter Michal Kozak und der versenkte das Leder im Gehäuse der Auswärtigen. In der 34. Minute musste Trainer Heinz Kremser den verletzten Benjamin Knessl aus dem Spiel nehmen, für ihn kam Antonio Grgic ins Spiel. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt wurden.

Bad Sauerbrunn mit dem Lucky Punch

In der zweiten Spielhälfte fehlten die zwingenden Torchancen, einmal ging ein Freistoß von der Strafraumgrenze in die Mauer der Gäste, dem vorausgegangen war ein Elfmeteralarm, denn viele Zuseher sahen das Foul an Kozak im Strafraum der Schattendorfer. In der 70. Minute dribbelte sich Kozak an der Torauslinie entlang und seine Hereingabe kam zu Mario Cerny, den sein strammer Schuss streifte die Stange vom Tor der Auswärtigen. Auch die Gäste hatten einige gute Angriffe zu verzeichnen, aber die Abschlüsse wurden immer eine Beute von Lukas Stifter, dem ausgezeichneten Torwart der Gastgeber. In der 2. Minute der Nachspielzeit schnappte sich Marco Dominkus das Leder, um es für einen Freistoß aus ca. 30 Meter zurecht zu legen und der Ball schlug zum 2:1 Siegestreffer im Gehäuse von Goalie Alexander Bernhardt, der bei dieser Aktion nicht besonders gut aussah.

Stimme zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war im Grunde genommen unser schwächster Auftritt in der neuen Saison, das soll allerdings nicht die Leistung von Schattendorf schmälern, die haben alles gegeben, sich voll reingehauen und wenn das Spiel 1:1 ausgeht, können wir auch nichts sagen. Mit dem Treffer in der Nachspielzeit haben wir das Pech im Heimspiel gegen Kohfidisch kompensiert.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.