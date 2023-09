4:1-Auswärtssieg – SC / ESV Parndorf 1919 lässt USV Halbturn keine Chance

Details Sonntag, 03. September 2023 09:37

Eine interessante Begegnung konnten die Zuseher in Halbturn erwarten, wenn der SC / ESV Parndorf 1919 zum Bezirksderby in der 5. Runde der Burgenlandliga beim USV antritt, der noch immer sehnsüchtig auf den ersten Dreier wartet. Die Gäste zeigten von Beginn an, dass sie die dominierende Mannschaft ist und ließen keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen wird.

Blitztor für die Hausherren

Fußballfest in Halbturn, an die 650 Zuschauer sind in das Halbturner Stadion gekommen, um das Bezirksderby zu sehen und sie sahen eine überlegene Parndorfer Mannschaft, die nie einen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen ließ. Obwohl das Spiel für die Hausherren super begann, bereits in der zweiten Minute konnten die Hausherren nach einem schön vorgetragenen Angriff durch ihren Goalgetter Marco Philip Hoffmann mit 1:0 in Führung gehen. Die Freude der Heimischen dauerte aber nicht lange, bereits in der 6. Minute war es Jakub Lieskovsky, der nach einem Corner per Kopf den 1:1-Ausgleich erzielte. In der Folge erhöhten die Auswärtigen den Druck und kamen in der 36. Minute nach einer schönen Kombination und einer zielgenauen Hereingabe auf Mario Wendelin, der diese Chance nicht ausließ und zum 2:1 einlochte. Mit der 2:1-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf beherrschte die Partie

Nach dem Wiederbeginn ändere sich nicht viel auf dem Rasen, die Gäste bestimmten das Spiel und in der 56. Minute konnte Lukas Umprecht mit einem Lupfer den Goalie der Hausherren zur 3:1 Führung bezwingen. Nur zwei Minuten später, ein schön vorgetragener Angriff der Fischer-Truppe, ein Pass in die Tiefe und Paulo Heimo Jani war zur Stelle und erhöhte auf 4:1. Im weiteren Verlauf der Begegnung hatten die Gäste noch weitere gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten, sodass es schlussendlich beim 4:1-Sieg der Auswärtigen geblieben ist.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir haben heute leider kein gutes Spiel abgeliefert, waren in unseren Aktionen zu brav und nicht konsequent. Außerdem hat die Verletzung von unserem Torwart Leon Summer in der Mitte der ersten Spielhälfte die Mannschaft aus dem Rhythmus gebracht. Wie wir schon vor dem Saisonbeginn erwähnten, haben wir eine sehr schwierige Auslosung erwischt, mit Siegendorf, Ritzing und Parndorf in den ersten fünf Runden.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC / ESV Parndorf 1919:

„Wir sind zu Beginn des Spieles überrumpelt worden und haben das 0:1 kassiert, haben aber dann sofort mit dem 1:1 Ausgleich geantwortet. Nach dem 2:1 war es klar für uns, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

