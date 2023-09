Das "Maß aller Dinge": Siegendorf auch nach Spitzenspiel bei Leithaprodersdorf weiter "blütenweiß"

Details Freitag, 08. September 2023 21:34

Am Freitagabend stand im Zuge der 6. Runde in der Burgenlandliga das Spitzenspiel zwischen dem SV Leithaprodersdorf (vier Siege aus fünf Spielen) und dem noch ohne Verlustpunkt dastehenden Leader Siegendorf auf dem Programm... Und die "weiße Weste" des Gastes sollte halten: 3:0-Auswärtserfolg!

Unterhaltsamer Schlagabtausch mit besserem Ende für den Gast

Über 800 Zuschauer sahen, wie Lukas Secco in der elften Minute das 1:0 für Siegendorf markierte, nachdem die Heimischen in der Auftaktphase zwei gute Möglichkeiten ungenutzt ließen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie wieder gehörig Fahrt auf, ließen beide Teams Chancen liegen - die Heimischen durch einen Lattentreffer (62.), der Gast bei einem Schussball aus Nahdistanz (70.). Das 2:0 ließ den Tabellenprimus zum zweiten Mal im Match jubeln (73.) - Christoph Kröpfl sorgte für die Vorentscheidung. Deni Stoilov brachte Siegendorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (79.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für Siegendorf. Man hatte sich gegen SV Leithaprodersdorf durchgesetzt.

Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Gastgeber. SV Leithaprodersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Siegendorf ist noch ohne Punktverlust. Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SV Leithaprodersdorf hält Siegendorf auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Defensive von Siegendorf (sechs Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Burgenlandliga zu bieten hat. Siegendorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto.

Burgenlandliga: SV Leithaprodersdorf – Siegendorf, 0:3 (0:1)

79 Deni Stoilov 0:3

73 Christoph Kroepfl 0:2

11 Lukas Secco 0:1

