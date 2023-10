Doppelpack von Szileszki: Horitschon siegt mit 3:1 gegen Leithaprodersdorf

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 09:55

In der 10. Runde der Burgenlandliga empfing der ASK Horitschon am Samstagnachmittag den SV Leithaprodersdorf zu einem Duell der Tabellennachbarn. Beide Mannschaften konnten die letzten Spiele nicht gewinnen und benötigen zur Stärkung ihres Selbstvertrauens wieder einen Sieg. Die Hausherren lieferten eine gute mannschaftliche Leistung ab und siegten auch in dieser Höhe verdient und klettern auf den 5. Platz im Ranking.

Horitschon drehte das Spiel

Den ersten 10 Minuten beschränkten sich beide Mannschaften auf Abtasten und Schauen, was der Gegner macht. In der 15. Minute die 1:0 Führung für die Gäste. Stephan Heiss bei seiner Parade-Disziplin Flanken schlagen, wo er einen Eckball zur Mitte schlägt und Ex-Oberwarter Noel Kustor perfekt in die lange Ecke köpft. Nur fünf Minuten später hatte Kustor die Chance auf 2:0 zu erhöhen, sein wuchtiger Kopfball saust aber am langen Eck vorbei. Nun wurden die Hausherren stärker und wurden mit dem Ausgleichstreffer belohnt, ein Angriff wie aus dem Lehrbuch: Nico Wessely, spielt sofort auf den mitlaufenden Kapitän Philip Wessely. Der geht mit Tempo vorbei, legt in den Rückraum zu Mark Szileszki, der dann trocken ins kurze Eck einschiebt. (30.) Nun haben die Hausherren Lunte gerochen und ließen das 2:1 folgen, wieder war es Mark Szileszki, der eine Flanke von Nico Wessely am zweiten Posten stehend direkt zur Führung einlochte. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Situationen, sodass mit der 2:1 Führung für die Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren machten den Sack zu

In der 49. Minute fast das 3:0, wieder war es Mark Szileszki, der allein vor Goalie Haberl auftauchte, aber er zögerte mit dem Abschluss zu lange, so wurde aus der hochkarätigen Torchance kein weiterer Treffer. Nur fünf Minuten später versucht es Noel Kustor mit einem artistischen Seitfallzieher, Fabian Leeb kann den abgefälschten Schuss halten. In der 56. Minute ist es wieder Kustor, der für Gefahr vor dem Tor der Heimischen sorgte, aber sein Schuss streicht knapp am Tor vorbei. In der 63. Minute kann sich der Goalie der Gäste auszeichnen, als er mit einem tollen Reflex einen Kopfball von Mario Rekirsch abwehren kann. Nur drei Minuten später wird Rekirsch im Strafraum der Auswärtigen von den Beinen geholt und den Penalty verwandelte Sebastian Trenkmann souverän, der nun mit zehn Treffern zu Michal Kozak aufgeschlossen hat. Jetzt machten die Gäste hinten auf und das ermöglicht den Hausherren zu kontern, aber Bastian Lehner scheitert am Torwart der Auswärtigen. In der 80. Minute bleibt Goalie Fabian Leeb abermals Sieger gegen Noel Kustor.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben es von Beginn an dominiert. Wir haben unsere Heimserie weiter ausgebaut, haben nur gegen Siegendorf auf dem Rasen verloren. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, jetzt kommen für uns schwere Gegner und da hoffe ich, dass wir den einen oder anderen Punkt noch machen können.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

"Wir hatten zu Beginn gut mitgehalten und haben auch die 1:0 Führung erzielt. Gleich darauf scheiterte Noel Kustor zur 2:0 Führung. Anschließend hat meine Mannschaft nicht mehr so gespielt, wie wir es uns vor dem Spiel vorgenommen haben und hat zu defensiv agiert."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.