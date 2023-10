Bad Sauerbrunn wurde kalt erwischt: Ritzing siegte mit 3:0

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 10:03

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Duell zwischen dem SV Bad Sauerbrunn und dem SC Ritzing im Rahmen der 10. Runde der Burgenlandliga. Mehr als 200 Zuschauer versammelten sich im Wetterkreuzstadion, um sich diese interessante Partie nicht entgehen zu lassen. Die Gäste starteten überfallsartig in diese Partei und konnten nach 16 Minuten drei Tore erzielen. Mit Können und Routine brachte die Furtner-Truppe das Ergebnis über die Runden und kann nach zwei sieglosen Spielen wieder einen vollen Erfolg verbuchen.

100 % Effizienz von Ritzing: Drei Schüsse, drei Tore

Kaum hatte die Begegnung begonnen, klingelte es bereits im Kasten der Heimischen, eine schöne Kombination zwischen Filip Filipovic und Martin Gander schloss der erstgenannten mit dem 1:0 in der 3. Minute ab. Dieses Tor gab die beiden Akteure auftrieb, und dieses Mal war Filip Filipovic der Assist und Martin Gander der Torschütze zum 2:0 in der10. Minute. Alle guten Dinge sind drei, dachte sich die beiden Spieler und nach einem weiteren Angriff war es wieder Martin Gander, der in der 17. Minute auf 3:0 erhöhte. Zusammenfassend kann man sagen, dass zwei Ritzinger Spieler den Grundstein für den Sieg gelegt haben. Auch die Hausherren hatten in diesem Zeitraum zwei gute Tormöglichkeiten, aber Tomislav Ivanovic und Sebastian Tisch konnten diese nicht verwerten. Bis zum Pausenpfiff hatten beide Mannschaften noch sogenannten Halbchancen, die aber keine Resultatsveränderung brachten. Mit der 3:0-Führung für Ritzing wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn mit einer optischen Überlegenheit

In der 55. Minute hatten die Hausherren eine gute Torchance, Philipp Puchegger mit einer zielgenauen Flanke auf Christoph Krenn, der kann das Leder volley nehmen, aber der Goalie der Gäste, Ivan Kardum, kann das Geschoss entschärfen. In der 59. Minute konnte Ritzing einen Aluminiumtreffer verbuchen. In der weiteren Folge gab es eine ausgeglichene Partie, ohne zwingenden Torchancen. In den letzten Minuten der Begegnung bekamen Mario Cerny die Rote Karte und Kevin Weingrill die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Karl Heinz Ziermann gezeigt.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir sind kalt erwischt worden, ein Déjà-vu vom letzten Jahr, da ist uns dasselbe passiert. In der Halbzeitpause habe ich meiner Mannschaft gesagt, es geht um Schadensbegrenzung und sie sollen versuchen, ein Tor zu schießen, was uns aber leider nicht mehr gelungen ist.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir waren in diesem Spiel gut organisiert, Bad Sauerbrunn war zwar überlegen, aber wir haben sie spielen lassen und sind in der Defensive gut gestanden. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

