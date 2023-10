SV Sankt Margareten knallt Schlusslicht USVS Hausbauführer Rudersdorf ab und holt sich vierten Sieg in Serie

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 10:29

Unterschiedlicher konnten die Formkurven zweier Mannschaften in der Burgenlandliga nicht sein. USVS Hausbauführer Rudersdorf hat erst zwei Remis in der laufenden Meisterschaft erspielt, der SV Sankt Margarethen reitet auf einer Erfolgswelle und hat die letzten drei Matches gewonnen. Der Motor vom USVS kommt einfach nicht ins Laufen, der SV Sankt Margarethen, der sich auch in der hinteren Tabellenregionen befand, konnte vor der Partie einen gegenteiligen Trend aufweisen. Der SV gewann die letzten drei Spiele, dementsprechend sahen die Zuschauer eine überlegene Gastmannschaft, welche das Match mit 7:0 gewannen

Ein Eigentor eröffnete den Torreigen

Die Begegnung begann für die Hausherren nicht sehr erfreulich, bereits in der 6. Minute fabrizierte Manuel Skerlak ein Eigentor zur 1:0 Führung für die Gäste. Beim 2:0 in der 17. Minute faustete der Goalie der Heimischen dem Ernest Grvala das Leder direkt vor die Füße und der bedankte sich mit dem 2:0. Die Hausherren hatten eine gute Torchance, aber der Ball knallte ans Aluminium. In der 35. Minute das 3:0, ein wuchtiger Kopfball von Bastian Kucher sauste unhaltbar in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen. Beim 4:0 in der 45. Minute waren die Hausherren zu weit aufgerückt und Matus Rybansky ließ sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte auf 4:0. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste kannten kein Erbarmen

Nach der Halbzeitpause versuchten die Hausherren Druck aufzubauen, aber die Defensive der Gäste ließ keine Torchance zu. In der 52. Minute erzielte Matus Rybansky per Kopf das 5:0. Ab diesem Zeitpunkt ließen die Spieler der Heimischen die Köpfe hängen und gaben sich ihrem Schicksal hin. In der 71. Minute luchste Matus Rybansky einem Verteidiger der Hausherren den Ball ab, spielte weiter auf Gergö Fönyedi und der hat keine Mühe, auf 6:0 zu erhöhen. Last but not least war es Matus Rybansky mit seinem Triple Pack, der in der 87. Minute den 7:0 Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Granabetter, Sektionsleiter SV Sankt Margarethen:

„In der ersten Halbzeit ist uns alles gelungen, aus den ersten Aktionen sprangen zwei Tore für uns heraus. Wir haben die Schwäche der Hausherren im Luftkampf erkannt und haben fast immer mit hohen Bällen die Abwehr der Hausherren unter Druck gesetzt, was uns auch die meisten Treffer beschert hat. Das Ergebnis ist ein wenig zu hoch ausgefallen, aber meine Mannschaft hat konsequent die Torchancen genutzt. Wir haben das dritte Mal in Serie zu null gespielt, das zeigt von einer guten Defensive.“

