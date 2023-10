5:0-Sieg gegen harmlose Horitschoner: Parndorf bleibt in der Erfolgsspur

Details Samstag, 14. Oktober 2023 08:23

Die Verfolger der Spitzengruppe in der Burgenlandliga trafen am Freitagabend im Duell SC/ESV Parndorf 1900 und dem ASK Horitschon aufeinander. Beide Teams hatten in dieser Partie das Ziel, den Anschluss an die Top-Positionen in der Tabelle zu halten. Die Gäste hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt, die gesamte Mannschaft war ein Totalausfall, sodass es für die Hausherren nicht allzu schwer war, diese Partie mit 5:0 zu gewinnen.

Parndorf dominierte

Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, klingelte es im Kasten der Gäste, als Lukas Umprecht in der 3. Minute zur 1:0-Führung für die Hausherren einlochte. Die Dominanz der Heimischen hielt weiterhin an, es rollte ein Angriff nach dem anderen in Richtung Tor der Auswärtigen. In der 24. Minute war es Piotr Pawlowski, der auf 2:0 erhöhte. Gelegentlich kamen die Gäste in die Nähe des Strafraumes der Heimischen, aber eine zwingende Torchance war nicht vorhanden. Kurz vor dem Pausenpfiff das 3:0 für die Hausherren, als Marius Charizopulos das Spielgerät im Kasten des Gehäuses der Gäste unterbrachte. Mit der klaren 3:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste hatten keine Chance

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, die Hausherren diktierten das Spielgeschehen und lukrierten etliche gute Torchancen, eine davon verwandelte Piotr Pawlowski mit seinem Doppelpack auf 4:0. Die Gäste hatten in der zweiten Halbzeit einige Schüsse aus der Distanz, ohne dass diese für den Goalie der Hausherren, Martin Kraus, gefährlich wurden. Wie schon in den Spielen zuvor wechselte Trainer Wolfgang Fischer zum Ende der Begegnung fünf Spieler aus, damit diese Erfahrung in der Kampfmannschaft bekommen und als Dank für ihre guten Trainingsleistungen. Einer der eingewechselten Spieler, Mario Wendelin, dankte es seinem Trainer mit dem 5:0, was auch gleichzeitig der Endstand dieser einseitigen Begegnung war.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„Es war ein perfektes Spiel meiner Mannschaft, der frühe Führungstreffer hat uns natürlich in die Karten gespielt. Heute hat alles gepasst, von der ersten bis zur letzten Spielminute. Momentan haben wir wirklich einen Aufschwung, aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, das nächste Spiel in Bad Sauerbrunn wird eine schwierige Aufgabe für uns werden.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir waren heute die klar schlechtere Mannschaft und waren chancenlos. Wir haben nur Halbchancen gehabt, die zu keinem Torerfolg gereicht haben. Heute haben alle Spieler ausnahmslos eine schlechte Leistung gezeigt. Wir werden uns in der Woche gut vorbereiten, damit wir es am kommenden Wochenende besser machen.“

