Zweiter Sieg in Folge: SC Ritzing besiegt Pinkafeld

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:11

Der SC Ritzing belohnte sich letztes Wochenende in der Burgenlandliga nach einer starken Leistung mit dem Sieg in Bad Sauerbrunn. Diese Leistung wollte man prolongieren und weitere drei Punkte auf seinem Konto gutschreiben. In einer ausgeglichenen Partie konnten die Hausherren schlussendlich die drei Punkte im heimischen Stadion behalten, obwohl Pinkafeld öfter gefährlich vor dem Kasten der Heimischen auftauchte und gute Torchancen vergeben hatte.

Die Hausherren diktierten die erste Halbzeit

In den ersten 20 Minuten der Begegnung hatten die Hausherren eine optische Überlegenheit, konnten daraus aber keine Treffer erzielen. In der 22. Minute fiel das 1:0 für die Heimischen, ein Zuckerpass in die Tiefe von Devran Tiskaya zu David Novak und der fackelte auf der rechten Seite nicht lange herum und drosch das Spielgerät in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Nur fünf Minuten später lässt Martin Gander eine Rakete Richtung Pinkafelder Tor los, der Goalie der Gäste kann das Leder nur kurz abklatschen und Filip Filipovic ist zur Stelle und erhöht auf 2:0. Nach diesem Treffer hatten die Gäste gute Tormöglichkeiten, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber Aron Radvanyi, Lukas Wenninger vergaben in aussichtsreichen Positionen und Christoph Saurer traf nur das Aluminium. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld vergab gute Chancen zum Ausgleich

Gleich nach dem Seitenwechsel klingelte es im Kasten der Einheimischen, als in der 49. Minute ein scharfer Schuss von Christoph Saurer abgeblockt wurde und Lukas Wenninger war zur Stelle und verkürzte aus 1:2. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die Halwachs-Truppe versuchte nun den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber es wurden wieder hochkarätige Torchancen liegen lassen. Dadurch kamen die Hausherren zu Konterchancen, welche sie in der 86. Minute nutzen, als ein Pass in den Rückraum zu Daniel Wolf kam und der kannte kein Erbarmen und drosch das Leder zum 3:1-Endstand in den Kasten der Gäste.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir waren die bessere Mannschaft, haben die erste Halbzeit klar diktiert und zwei Tore erzielt. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, schlussendlich haben wir das Match verdient gewonnen. Es tut gut, dass wir nach den vielen Remis wieder einmal zwei Siege in Folge errungen haben.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Die Leistung meiner Mannschaft war in Ordnung, es war ein enges Spiel. Die beiden Tore in der ersten Halbzeit haben wir leichtfertig bekommen, da hat meine Mannschaft nicht aufgepasst. Leider haben wir viele gute Torchancen nicht genutzt, denn ein Remis wäre dem Spielverlauf nach ein gerechtes Ergebnis gewesen.“

