Mehr Krampf als Kampf: Rudersdorf gewinnt das Sechs-Punkte-Spiel in Halbturn

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:21

Ein aufgrund der Tabellensituation richtungsweisendes Spiel stand am Samstagnachmittag in der Burgenlandliga auf dem Programm. Der USV Halbturn empfing den USVS Hausbauführer Rudersdorf, beide Teams benötigten die Punkte, um nicht ganz im Tabellenkeller zu verschwinden. In diesem spannenden Sechs-Punkte-Spiel gingen die Gäste aus Rudersdorf als Sieger hervor und reichten die rote Laterne an Halbturn weiter.

Trostloses Gekicke in der ersten Halbzeit

In der Anfangsphase tat sich recht wenig auf dem Spielfeld, man merkte beiden Mannschaften die Nervosität an, keine wollte einen Fehler machen und ins Hintertreffen kommen. So war es auch nicht verwunderlich, dass der erste Treffer aus einem Penalty resultierte, als Denis Svaljek im Strafraum der Hausherren gelegt wurde. Ibrahim Sahin legte sich das Leder zurecht und verwandelte unhaltbar für Goalie Rene Summer zum 1:0 für die Gäste. Nach einer ereignisarmen ersten Spielhälfte wurden mit der 1:0 Führung der Auswärtigen die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden besser

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel lebendiger, so kam es in der 49. Minute zu einem Super-Angriff der Hausherren. Lukas Burian passt zu Noah Leopold, der spielt weiter auf Ibrahim Kamasik und der schiebt trocken zum 1:1 Ausgleich ein. Aber die Freude währte nur acht Minuten, dann war es der gerade zuvor eingewechselte Fortini Matumona, der mit einer tollen Einzelleistung wieder Rudersdorf in Front brachte. In der 61. Minute ein Eckball für die Hausherren, der Flankenball wird von einem Spieler der Gäste direkt zu Goalgetter Erik Takac geköpft und der nimmt das Leder volley und es heißt 2:2. Nun schwappte das Spiel hin und her, beide Mannschaften hatten noch sogenannte Halbchancen, die aber keine Resultatsveränderung brachten. In der 75. Minute kommt ein Corner in den Strafraum der Heimische geflogen, Denis Svaljek ist zur Stelle und bringt die Auswärtigen erneut mit 3:2 in Führung, was auch gleichzeitig der Endstand der Partie war.

Die Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Die erste Halbzeit war fürchterlich anzusehen, ein Stolperfußball beider Mannschaften, ohne sehenswerte Kombinationen. Als wir das 2:2 erzielten, hatte ich noch die Hoffnung, wenigstens einen Punkt behalten zu können, aber wir kamen leider zu keinem weiteren Treffer.“

Harry Bacher, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Es war kein fußballerischer Leckerbissen, wenn der Vorletzte gegen den Letzten der Tabelle spielt. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel sehr gut im Griff gehabt und sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Spielhälfte haben wir uns im Gegensatz zu den letzten beiden Spielen kämpferisch gesteigert und schlussendlich verdient das Match gewonnen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.