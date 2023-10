Parndorf bleibt dem Leader auf den Fersen: 3:1-Sieg gegen Pinkafeld

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:43

In der 13. Runde der Burgenlandliga fand unter anderem am Samstagnachmittag die Partie SC/ESV Parndorf 1900 gegen den SC Pinkafeld statt. Aufgrund des bisherigen Meisterschaftsverlaufs ging die Heimmannschaft als eindeutiger Favorit in die Partie. Die Hausherren zeigten nicht die Leistung, welche sie in den vergangenen Spielen gezeigt hatten, geschuldet auch dem Spiel Mitte der Woche im Raiffeisencup, schlussendlich setzte sich die Klasse des Tabellenzweiten durch und der nächste Dreier konnte auf dem Konto gutgeschrieben werden.

Offene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit hatten die Heimischen das Problem, gegen die tief stehende Sonne zu spielen, was den Spielfluss beeinträchtigte. Bereits in der 5. Minute erzielten die Gäste die 1:0-Führung, als ein weiter Ball von einem Verteidiger der Heimischen weg geköpft wird. Christoph Saurer kommt an das Leder, lässt zwei Spieler der Heimischen stehen und locht eiskalt aus acht Metern ein. In der 13. Minute die Antwort der Hausherren, nach einer Standardsituation kommt die Flanke zu Peter Chribik und der fackelte nicht lange herum und drischt das Spielgerät in die Maschen des Gehäuses der Gäste zum 1:1-Ausgleich. Nun kamen die Hausherren besser ins Spiel und in Minute 30 war es Marius Charizopulos, der nach einem gelungenen Angriff über die Seite einen zielgenauen Stanglpass serviert bekam und das Leder zur 2:1 Führung über die Torlinie drückte. Die Gäste hatten noch vereinzelte Torannäherungen, aber es waren keine zwingenden Torchancen dabei. Mit der knappen 2:1-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf machte den Sack zu

Die Gäste übernahmen jetzt das Kommando auf dem Spielfeld und kamen durch Lukas Wenninger und David Korherr zu guten Tormöglichkeiten, die aber nicht verwertet wurden. In der 75. Minute starteten die Hausherren wieder einen Angriff auf der Seite, der Ball kommt zu Dominik Puster, der verzögerte das Spiel, um dann den Ball per Stanglpass an Marius Charizopulos weiterzuleiten und der erzielte mit seinem zweiten Treffer die 3:1 Führung, was gleichzeitig auch der Endstand war.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„Wir haben uns heute sehr schwergetan, ins Spiel zu finden. Wir waren heute im Kopf und in den Beinen sehr langsam, geschuldet dem Cupspiel in der Woche. Nach 20 Minuten sind wir dann besser ins Spiel gekommen, konnten aber nicht die Leistungen der vergangenen Wochen abrufen.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft, wir haben das Match in der zweiten Halbzeit dominiert und haben drei Superchancen gehabt. Wir machen momentan zu viele individuelle Fehler, und die werden immer bestraft. Meine Meinung, dem Spielverlauf nach, wäre ein Remis verdient gewesen.“

