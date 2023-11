Spätes Tor bescherte dem SC Pinkafeld nach fünf sieglosen Partien wieder einen vollen Erfolg

Details Sonntag, 05. November 2023 08:56

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zur Begegnung in der Burgenlandliga zwischen dem ASK Horitschon und dem SC Pinkafeld im Rahmen der 14. Runde der aktuellen Saison. Beide Mannschaften kämpften um die Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld und nach einem spannenden Fight gingen schließlich die Gäste als Sieger hervor.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bei tiefem Boden begannen beide Mannschaften richtiggehend zu kämpfen, Zweikämpfe waren angesagt, denn der morastige Boden ließ kein optimales Kombinationsspiel zu. So kamen die Gäste durch Sebastian Trenkmann zu einer guten Tormöglichkeit, der frei stehend aus fünf Metern über das Tor schoss und Christoph Schedl mit einem Volley, den Goalie Andreas Diridl sensationell gehalten hat. Auch die Gäste kamen zu Torchancen, David Korherr und Jakob Waldherr konnten diese aber nicht verwerten. In der 31. Minute war es dann so weit, die Gäste machten eine Balleroberung in der eigenen Hälfte, Jakob Waldherr spielte einen Pass in die Tiefe, der wird von Lukas Wenninger perfekt angenommen und der fackelte nicht lange herum und erzielte die 1:0 Führung für Auswärtigen. Kurz vor dem Pausenpfiff der 1:1 Ausgleich, Sebastian Lehner setzte sich auf der Seite durch, seine Flanke erreicht Sebastian Trenkmann und der vollendete mit dem Kopf zum Gleichstand. Mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

Pinkafeld mit dem Siegestreffer kurz vor dem Spielende

In der zweiten Halbzeit schwappte das Spiel hin und her, mit guten Torchancen auf beiden Seiten, die aber nicht verwertet wurden. Kurz vor dem Spielende kamen die Gäste durch Lukas Weninger zum Ballbesitz, der spielte Christoph Saurer optimal frei und der nahm das Leder gekonnt an und sein Schuss mit dem linken Fuß landete im Gehäuse der Auswärtigen zum 2:1 Siegestreffer. Ein Kompliment gehört dem Schiedsrichter Habip Tekeli, der in dem kampfbetonten Spiel nur einmal die Gelbe Karte zückte und ansonsten das Match laufen ließ.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war eine spannende Partie mit etlichen Torchancen für uns, die wir leider nicht genutzt hatten. Bei dem tiefen Boden war ein gutes Kombinationsspiel nicht möglich und es war eine unglückliche Niederlage meiner Mannschaft.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war ein ausgeglichener Kampf unter schwierigen Bedingungen, der Boden war aufgrund der Regenfälle ziemlich tief. Es gab viele Zweikämpfe auf beiden Seiten und ein glückliches Ende für uns.“

