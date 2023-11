Klingenbach zieht dank 3:2-Sieg im direkten Duell an Bad Sauerbrunn vorbei

Details Sonntag, 05. November 2023 09:12

Der ASK Klingenbach begrüßte Samstagnachmittag in der Burgenlandliga im Grenzstadion den SC Bad Sauerbrunn zum Duell in der 14. Runde. Die Hausherren konnten in dieser Saison erst zwei Heimsiege aufweisen, die Gäste sind in der Fremde noch ungeschlagen. Es entwickelte sich ein interessanter Fight, aus dem die Hausherren mit einem 3:2 als Sieger hervorgingen.

Klingenbach war tonangebend

Unter schwierigen Bodenverhältnissen begannen beide Mannschaften mit Offensivfußball, wobei die Gäste den Nachteil hatten, dass sie in der ersten Halbzeit einen ziemlichen Gegenwind hatten. Bereits in der ersten Minute wurde im Strafraum der Gäste die Dehnbarkeit des Trikots von Matej Skreptak geprüft, so fest hatte ein Verteidiger daran gezogen, aber die Pfeife vom Schiri blieb stumm. In der 11. Minute legte sich Frantisek Lady den Ball für einen Corner zurecht und das leder ging mithilfe des Windes direkt in das Gehäuse der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Dem 2:0 war ein scharfer Schuss von Dominik Adam vorhergegangen, der Abpraller wurde von Jacub Sulc an Frantisek Lady weitergeleitet und der hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Auswärtigen unterzubringen. Weitere gute Torchancen von Dominik Adam und Matej Skreptak wurden aber nicht verwertet. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Mit dem Wind wurden die Gäste stärker

Nun hatten die Gäste den Wind im Rücken und kamen besser ins Spiel und hatten eine optische Überlegenheit, die sie auch in Tore ummünzen konnten. In der 52. Minute donnerte Tomislav Ivanovic einen Freistoß ins Gehäuse der Heimischen zum 1:2 Anschlusstreffer. In der 64. Minute ein schön vorgetragener Angriff der Auswärtigen, ein Pass von Benjamin Knessl erreichte Michal Kozak, der setzte sich auf der Seite durch und sein zielgenauer Stanglpass kommt zu Philipp Puchegger und der schoss eiskalt den 2:2 Ausgleich. Der Klingenbacher Jacub Sulc wurde in der 70. Minute von Schiedsrichter Gökhan Orhan mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. In der Folge verabsäumte es die Kremser -Truppe, ein Tor nachzulegen, das machten die Hausherren besser, eine tolle Einzelaktion von Matej Skreptak über die rechte Seite und sein Zucker-Stanglpass wurde von Dominik Adam gekonnt zum 3:2 Siegestreffer eingenetzt.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das Spiel war ein Ergebnis einer guten Moral meiner Mannschaft, wenn man einen zwei Tore Vorsprung vergibt und dann in Unterzahl den Siegestreffer macht, das sagt viel über den Charakter der Truppe aus.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Der starke Wind war heute der Gegner für beide Mannschaften, wir haben in der ersten Halbzeit gegen den Wind nicht gut ausgesehen und überhaupt nicht ins Spiel gefunden. In der zweiten Halbzeit konnten wir mit dem Wind spielend noch den Ausgleich schaffen, aber zu mehr hat es nicht gereicht, die Niederlage war nicht wirklich notwendig.“

